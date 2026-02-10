Fundación Ismael Cala abre convocatoria de facilitadores para el programa educativo El Vuelo de la Cometa en Ciudad del Este, Paraguay 2026

CIUDAD DEL ESTE, Paraguay, 10 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- La Fundación Ismael Cala anunció la apertura de la convocatoria para seleccionar facilitadores del programa El Vuelo de la Cometa – Capítulo Paraguay 2026, una iniciativa educativa enfocada en el liderazgo personal y el desarrollo de habilidades socioemocionales para la vida en adolescentes.

La convocatoria está dirigida a educadores, psicólogos y profesionales del área social residentes en Ciudad del Este, con experiencia en el trabajo con adolescentes y un fuerte compromiso con el voluntariado, el liderazgo y la transformación social. El período de registro estará abierto del 02 al 20 de febrero de 2026.

El programa El Vuelo de la Cometa busca impactar positivamente realidades como la alta deserción escolar, la influencia de liderazgos negativos, la falta de motivación y la presencia de ambientes inseguros, promoviendo una formación integral que contribuya a romper ciclos de pobreza y exclusión mediante el desarrollo de habilidades socioemocionales y liderazgo personal.

Las personas seleccionadas como facilitadoras recibirán un entrenamiento teórico-práctico gratuito, que incluye una capacitación presencial de 40 horas, a realizarse del 23 al 27 de marzo de 2026. Posteriormente, llevarán a cabo la fase práctica del programa, acompañando a grupos de aproximadamente 30 adolescentes entre 12 y 17 años en instituciones educativas seleccionadas, durante el período comprendido entre julio y septiembre de 2026. La certificación oficial como facilitadores de la Fundación Ismael Cala será otorgada una vez finalizado y evaluado satisfactoriamente este proceso práctico.

El rol del facilitador contempla la conducción de procesos de aprendizaje enfocados en inteligencia emocional y liderazgo, aplicando la metodología de la Fundación Ismael Cala y generando un impacto social directo en la comunidad educativa local.

El proceso de selección se desarrollará en varias etapas, que incluyen preselección, entrevistas, selección final y comunicación de resultados, entre los meses de febrero y marzo de 2026. La certificación oficial del programa se realizará en el mes de octubre de 2026, luego de la implementación en los centros educativos.

Las personas interesadas en postularse pueden completar el formulario de inscripción disponible en el siguiente enlace:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSem4qeizSj200AsnOiT4HYgREF4of06V47_aMV19dxEDsdgsg/viewform

Sobre la Fundación Ismael Cala

La Fundación Ismael Cala es una organización sin fines de lucro que desarrolla programas educativos y de liderazgo enfocados en el bienestar emocional y la formación integral de adolescentes y jóvenes hispanos en Estados Unidos, Latinoamérica y el Caribe, con el propósito de generar impacto social sostenible y promover la transformación comunitaria.

