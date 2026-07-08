FUNDACIÓN PABLO LANDSMANAS HABILITA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA FORTALECER LA PREVENCIÓN DE LA OBESIDAD INFANTIL EN MÉXICO

Como parte de la estrategia nacional "Vive Saludable, Vive Feliz" , la Fundación contribuyó con la donación de 2,500 tabletas para fortalecer la integración de expedientes digitales de salud que permiten identificar oportunamente factores de riesgo asociados al sobrepeso y la obesidad infantil.

, la Fundación contribuyó con la donación de 2,500 tabletas para fortalecer la integración de expedientes digitales de salud que permiten identificar oportunamente factores de riesgo asociados al sobrepeso y la obesidad infantil. Durante el ciclo escolar 2025-2026, más de 10.8 millones de niñas y niños de escuelas públicas fueron valorados y hoy cuentan con un expediente digital de salud, fortaleciendo las acciones de prevención y atención temprana.

CIUDAD DE MÉXICO, 8 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- La Fundación Pablo Landsmanas realizó la donación de más de 2,500 tabletas electrónicas que hoy forman parte de la infraestructura tecnológica utilizada para fortalecer la integración de expedientes digitales de salud de millones de niñas y niños en escuelas públicas del país, contribuyendo a la detección oportuna y al seguimiento de factores de riesgo asociados al sobrepeso y la obesidad infantil.

La iniciativa forma parte de la estrategia nacional Vive Saludable, Vive Feliz, impulsada por el Gobierno de México, a través de las secretarías de Salud y de Educación Pública, que busca fortalecer la prevención mediante la combinación de educación, nutrición, salud pública y herramientas digitales.

Los dispositivos permiten registrar información clínica directamente en campo, dar seguimiento a la evolución de los estudiantes y facilitar diagnósticos más oportunos. Gracias a ello, durante el ciclo escolar 2025-2026, más de 10.8 millones de niñas y niños fueron valorados y hoy cuentan con un expediente digital de salud.

De acuerdo con el World Obesity Atlas 2026, más de 13 millones de niñas, niños y adolescentes mexicanos viven con sobrepeso u obesidad, condición que incrementa el riesgo de desarrollar enfermedades como diabetes tipo 2, hipertensión y padecimientos cardiovasculares desde edades tempranas.

"En la Fundación Pablo Landsmanas entendemos que la tecnología puede convertirse en una herramienta para generar bienestar cuando ayuda a prevenir enfermedades y mejorar la atención de las personas. Nos enorgullece contribuir con soluciones que fortalecen el trabajo de quienes todos los días cuidan la salud de millones de niñas y niños en nuestro país", señaló Jack Landsmanas, presidente de la Fundación Pablo Landsmanas y Director General de Corporativo Kosmos.

Esta donación forma parte del compromiso permanente de la Fundación por impulsar proyectos de largo plazo en materia de salud, alimentación, educación y desarrollo comunitario. Con acciones como ésta, reafirma su apuesta por iniciativas que integran innovación, colaboración y responsabilidad social para contribuir a que más niñas, niños y adolescentes tengan acceso a mejores oportunidades de desarrollo y a una vida más saludable.

Acerca de Fundación Pablo Landsmanas

La Fundación Pablo Landsmanas es el brazo social de Corporativo Kosmos. Desde hace casi una década impulsa programas enfocados en alimentación, salud, educación y desarrollo comunitario, trabajando de la mano con organizaciones de la sociedad civil e instituciones para mejorar la calidad de vida de miles de personas en México mediante iniciativas sostenibles y de largo plazo.

Para más información, visita: www.fundacionpablolandsmanas.org.mx

FUENTE Fundación Pablo Landsmanas