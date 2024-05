Geotab® Presenta el Plan de Video Telemática Todo en Uno sin Costo Inicial

El plan de pago a mensualidades de Geotab permite a cualquier empresa incorporar video telemática avanzada para seguridad y gestión de riesgos en su flota.

CIUDAD DE MÉXICO, 28 de mayo de 2024 /PRNewswire/ -- Hoy, Geotab Inc. ("Geotab"), líder global en soluciones de transporte conectado, lanzó su nuevo Plan de Video Telemática sin Costo Inicial, que permite a empresas de cualquier tamaño en América Latina acceder a video telemática habilitada con IA sin costo inicial a través de sus distribuidores autorizados en el territorio nacional.

Dos líderes, una solución poderosa de video telemática

Geotab ha potenciado su solución incorporando tecnología innovadora de Lytx® Inc., un proveedor líder de soluciones de cámaras para flotas, para ofrecer una solución integrada de seguridad del conductor y del cargamento que proporciona información valiosa basada en video y detección avanzada de riesgos. La integración nativa de Geotab y las cámaras de video de Lytx Surfsight™ equipa a las flotas con Inteligencia Artificial (IA) y Visión de Máquina (VM) para gestionar sus flotas desde una única plataforma, MyGeotab®, brindando un contexto visual valioso para comprender mejor lo que ocurre dentro y alrededor de su flota.

"Las flotas en América Latina nos han dicho que la gestión de riesgos y la exoneración del conductor, la mayor seguridad del conductor y en la carretera, y la protección continúan siendo desafíos significativos para sus organizaciones," dijo Sean Killen, Vicepresidente de América Latina, Asia y ANZ. "El obstáculo a menudo ha estado en las limitaciones de presupuesto, y me complace que nuestro nuevo Plan de Video Telemática sin Costo Inicial elimine esta barrera a la entrada, permitiendo a los gestores de flotas adquirir tecnología avanzada e inteligencia basada en datos que están brindando mejores resultados para flotas en todo el mundo."

Aspectos destacados del Plan inlcuyen:

Cero costo inicial ni montos de inversión inicial requeridos

ni montos de inversión inicial requeridos Solución de video telemática todo en uno que integra nativamente la plataforma galardonada de telemática de Geotab con las cámaras Lytx Surfsight

que integra nativamente la plataforma galardonada de telemática de Geotab con las cámaras Lytx Surfsight Un pago mensual y contrato integrado

Obtenga información valiosa desde el primer día de uso

desde el primer día de uso Instalación rápida completada en una hora max

completada en una hora max Motor de reglas flexible incluyendo zonas o grupos que pueden configurarse dentro de la plataforma de Geotab para satisfacer las necesidades dinámicas del cliente

incluyendo zonas o grupos que pueden configurarse dentro de la plataforma de Geotab para satisfacer las necesidades dinámicas del cliente Actualizaciones de software remotas sin necesidad de sacar los vehículos de la carretera

sin necesidad de sacar los vehículos de la carretera Múltiples opciones de capacitación , incluyendo en vivo o por solicitud

, incluyendo en vivo o por solicitud Garantía de 36 meses en el hardware de la cámara con opción de renovar

en el hardware de la cámara con opción de renovar Acceso a más de 1,000 expertos en video y telemática a lo largo de México y Latinoamérica para obtener obtener conocimiento especializado en la industria y soporte técnico

En 2023, ABI Research clasificó a Geotab como el líder número 1 en video telemática .

Acceda fácilmente a la solución líder en video telemática solicitando una demostración ahora .

Acerca de Geotab

Geotab, líder mundial en soluciones de vehículos y activos conectados, aprovecha el análisis de datos avanzado y la IA para mejorar el rendimiento, la seguridad y la sostenibilidad de las flotas, a la vez que optimiza los costos. Respaldados por un equipo de científicos de datos, ingenieros y expertos en IA líderes del sector, prestamos servicio a más de 50 000 clientes en 160 países, de modo que procesamos miles de millones de puntos de datos cada hora procedentes de más de 4 millones de vehículos. La seguridad y la privacidad de los datos están a la vanguardia de todo lo que hacemos: cumplimos las normas de ciberseguridad más exigentes y contamos con la confianza de organizaciones incluidas en la lista Fortune 500 y de algunas de las mayores flotas del sector público mundial. La plataforma abierta de Geotab y su variado Marketplace ofrecen cientos de soluciones de terceros preparadas para flotas. Obtenga más información en www .geotab.com/es-latam , síganos en LinkedIn o visite nuestro blog .

Acerca de Lytx

Lytx es el líder global en vídeo seguridad y vídeo telemática. Nuestras soluciones aprovechan el poder del vídeo para empoderar a los conductores y flotas a ser más seguros y más eficientes, productivos y rentables para que puedan prosperar en el entorno competitivo actual. A través de Lytx Vision Platform, los clientes directos y los canales de venta acceden a nuestros servicios y programas personalizables que abarcan la vídeo seguridad, detección de riesgo, el seguimiento de flotas, cumplimiento del ELD, mantenimiento preventivo , and manejo de combustible . Usando la base de datos de conducción más grande del mundo de su clase, junto con la tecnología propietaria de visión de máquina e inteligencia artificial, ayudamos a proteger y conectar a miles de flotas y 3,4 millones de conductores en el mundo. La dash cam Surfsight™ de Lytx para canales se construyó desde cero como un producto premium ofrecido a un precio competitivo para ayudar a los gestores de flotas con sus retos operativos. Para más información sobre Lytx, visite www.lytx.com, @lytx en X, LinkedIn , nuestra página de Facebook o nuestro canal de YouTube.

Contacto de medios

Andrés Coria, Senior Account Executive

[email protected]

