Gibson anuncia una transición de liderazgo planificada

El presidente y director ejecutivo, Cesar Gueikian, se incorporará al Directorio Estratégico y asumirá el rol de asesor

La directora comercial Anne Rohosy fue nombrada presidenta interina y directora ejecutiva; el Directorio inicia la búsqueda de un sucesor permanente

NASHVILLE, Tenn., 26 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El día de hoy, Gibson, Inc. (la "Empresa"), la marca de guitarras más emblemática del mundo, anunció que su presidente y director ejecutivo, Cesar Gueikian, tomó la decisión de dejar este cargo para asumir la nueva función de asesor estratégico del Directorio a partir del 31 de julio de 2026. Además de desempeñarse como miembro del Consejo, Gueikian seguirá participando activamente en Gibson, centrándose en trabajar con la comunidad de artistas de la empresa como embajador mundial de artistas y socio estratégico del equipo directivo. Anne Rohosy, directora comercial, se desempeñará como presidenta y directora ejecutiva con carácter provisional mientras el Directorio trabaja con una firma líder en búsqueda de directivos para identificar a un sucesor permanente.

"Durante 13 años, Cesar ha invertido su pasión, creatividad y compromiso constante en Gibson. En nombre del Directorio, queremos agradecerle por su liderazgo transformador y el importante papel que ha desempeñado en reconstruir las bases de la Empresa", señaló Nat Zilkha, presidente ejecutivo del Directorio de Gibson. "Cesar se integró a nuestro equipo decidido a ir más allá de las funciones operativas para centrar su energía en lo que más le apasiona: trabajar directamente con los artistas y permanecer cerca de la música. Estamos agradecidos de que siga siendo parte de la familia Gibson a través de su servicio continuo como miembro del Directorio, asesor estratégico y embajador de artistas".

"Gibson es parte de mi ADN. Ayudar a dirigir Gibson en colaboración con las personas que nutren a esta empresa todos los días ha sido el mayor privilegio de mi vida", afirmó Gueikian. "Gibson es muy especial, tanto para los músicos como para los fanáticos y todos quienes alguna vez tomaron una guitarra y sintieron esa conexión. Me enorgullece enormemente lo que hemos construido juntos: nuestro equipo, nuestra cultura, nuestros artistas y nuestra comunidad global de artistas y fanáticos. Espero haber dejado un legado que sea recordado en la historia de Gibson como una era progresista. Tengo una enorme confianza en Anne y en el futuro de esta Empresa, así como espero con ansias iniciar mi próxima etapa como accionista, miembro del Directorio y embajador de artistas. Los mejores años de Gibson aún están por venir y me entusiasma ser parte de lo que logrará esta Empresa".

"Gibson significa mucho para los músicos y melómanos de todo el mundo, por lo que es un honor asumir este cargo en un momento tan importante para la Empresa", agregó Rohosy. "He dedicado mi esfuerzo aquí a promover la conexión con nuestros clientes y la marca Gibson, y ese enfoque no cambia. Espero trabajar en estrecha colaboración con Cesar, el Directorio y nuestro equipo de liderazgo para garantizar la continuidad y fomentar el desarrollo sobre la base sólida existente".

Zilkha continuó: "Anne es una líder excepcional con un profundo conocimiento de Gibson, nuestras marcas, nuestros clientes y nuestra gente. Ella posee una trayectoria notable en la generación de negocios globales, el desarrollo de equipos sólidos y la conexión de marcas emblemáticas con consumidores de todo el mundo, y el Directorio confía plenamente en su capacidad de respaldar una transición fluida".

Durante su mandato, Gueikian promovió el enfoque primordial en la calidad y el producto, así como fortaleció la relación de la Empresa con su comunidad de artistas, estableciendo conexiones entre géneros y generaciones. Su liderazgo profundizó la colaboración con artistas de todo el mundo. Al reflexionar sobre el impacto de Gueikian en la marca y sus socios creativos, el guitarrista, compositor y productor SLASH señaló:

"Cesar tuvo un rol clave en la renovación de Gibson hace más de una década. Él reintrodujo la calidad, la integridad y la pasión en el negocio y se esforzó por preservar la tradición y la imagen de la marca. Asimismo, revitalizó al personal y a los técnicos, lo que fue muy emocionante para quienes fuimos testigos de ello. Cesar puso las guitarras en primer lugar: cómo se fabrican, cómo se ven, qué las hace geniales, y mantuvo eso como el enfoque primordial de Gibson. Eso fue increíble".

Acerca de Anne Rohosy:

Anne Rohosy se incorporó a Gibson en 2021 y fue ascendida al cargo de directora comercial en 2025, donde ahora supervisa la estrategia comercial global de la Empresa en los canales mayorista, directo al consumidor y minorista. Su liderazgo ha fortalecido las trayectorias de crecimiento y ampliado la presencia global de la marca. Anteriormente, desempeñó el cargo de directora de Recursos Humanos e Impacto y directora general de Gibson Amplifiers, donde se centró en dirigir la transformación organizacional, potenciar a las personas y las iniciativas culturales, así como revitalizar la icónica división de amplificadores de la Empresa.

Con más de 30 años de experiencia en marcas globales como Levi Strauss & Co. y Nike, Inc., Rohosy aporta una vasta experiencia en desarrollo de marca, gestión de ganancias y pérdidas, y operaciones de ventas y marketing. Ella ha ostentado cargos de presidenta y vicepresidenta ejecutiva, con responsabilidad de supervisar negocios multimillonarios, impulsar el crecimiento estratégico en las Américas y Europa, y liderar las expansiones al mercado global. Además, aporta su experiencia a través de su participación en directorios y roles de asesoría en bienes de consumo y tecnología.

Acerca de Gibson:

Gibson, la marca líder de guitarras emblemáticas, ha dado forma a los sonidos de generaciones de músicos y amantes de la música de todos los géneros durante más de 130 años. Gibson, fundada en 1894 y con sede en Nashville, Tennessee, posee un legado de artesanía de clase mundial, asociaciones musicales legendarias y una evolución progresiva del producto sin parangón entre las empresas de instrumentos musicales. La cartera de Gibson incluye Gibson, la marca líder de guitarras, así como muchas de las marcas más queridas y reconocidas en el ámbito de la música, como Epiphone, presente en todos los escenarios desde 1873, Kramer, la marca de guitarras MADE TO ROCK HARD original, MESA/Boogie, la fábrica de tonos, KRK, detrás de la buena música durante más de 30 años, y Maestro, el fundador de los pedales de efectos. Gibson se dedica a producir calidad, innovación y excelencia sonora para que los melómanos de las generaciones venideras sigan experimentando la música moldeada por todas las marcas de Gibson . Conozca más detalles en Gibson.com, Gibson App y en Gibson TV, síganos en Instagram, X y Facebook, y visítenos en el Gibson Garage Nashville y el Gibson Garage London.

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FUENTE Gibson