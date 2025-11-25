Global Sports Capital Partners realiza una inversión histórica en la Liga de Fútbol Americano de México

México es el mercado internacional más importante para la NFL, y el fútbol americano es uno de los deportes más populares del país, jugado a nivel universitario por más de 80 años. La LFA está integrada por ocho franquicias profesionales en México, con planes de expansión. Los dueños de las franquicias han invertido colectivamente decenas de millones de dólares en la última década. Este año, el ex All-Pro de la NFL Ryan Kalil y el NBA All-Star Blake Griffin lideraron un grupo de atletas profesionales estadounidenses, que incluye a Christian McCaffrey, George Kittle, Sam Darnold, Greg Olsen, Luke Kuechly, Julius Peppers, Jonathan Stewart y Ron Rivera, para adquirir una participación mayoritaria en OSOS Monterrey.

Las ocho franquicias de la LFA cuentan con equipos asociados de Flag Football femenil. Este deporte hará su debut olímpico para hombres y mujeres en Los Ángeles 2028, y la selección femenil de México es la actual campeona de los World Games. Más de 3 millones de personas practican Flag Football en el mundo, y su popularidad está creciendo rápidamente: el número de niñas que juegan flag en preparatoria en Estados Unidos se duplicó el año pasado.

GSCP asumirá la responsabilidad total de la gestión operativa diaria de la LFA. Su inversión y experiencia operativa impulsarán el crecimiento comercial de la liga, generando más oportunidades para los jugadores, franquicias de mayor calidad y una experiencia de juego y visualización más inmersiva para los aficionados. GSCP supervisará la introducción de nuevas franquicias y la incorporación de nuevos dueños e inversionistas de alto perfil, además de invertir en producción y distribución de contenidos, marketing, comercialización y estrategias de engagement con los fans en México, EU y más allá. GSCP, Kalil y Griffin han recibido fuerte interés de destacados líderes empresariales mexicanos y family offices, así como de más jugadores actuales y retirados de la NFL interesados en invertir en la LFA y formar nuevos grupos de propietarios.

GSCP y la LFA también invertirán en programas comunitarios para asegurar que los beneficios económicos y sociales de un ecosistema más robusto de fútbol americano se sientan en todo México. En conjunto, crearán caminos más claros para que jóvenes hombres y mujeres participen en el deporte desde temprana edad hasta llegar al nivel profesional.

Michael MacDougall, fundador y socio director de GSCP, comentó:

"Esto es más que una inversión en una liga; es una inversión en el futuro de México y en el crecimiento del fútbol americano como un deporte global. Fundamos GSCP para liberar valor único en activos deportivos subestimados, asegurando que el impacto cultural positivo de cualquier deporte que toquemos se sienta desde la base. La LFA tiene todos los ingredientes adecuados: una enorme base de aficionados increíbles, propietarios comprometidos y grandes ambiciones de crecimiento. Agradezco a los dueños de las franquicias por compartir nuestra visión y por unirse para hacer posible este acuerdo transformador. Esperamos aportar capital a largo plazo, capacidad operativa y una poderosa red para llevar a la LFA al siguiente nivel."

Ryan Kalil y Blake Griffin, co-propietarios de OSOS Monterrey, dijeron:

"Cuando invertimos en Osos Monterrey, vimos de primera mano lo profundo que es el amor por el fútbol americano en México. Lo que comenzó como una iniciativa audaz en Monterrey se convirtió en una prueba de concepto exitosa que demuestra que hay espacio para más fútbol. Con Michael y el equipo de GSCP ahora involucrados, estamos ayudando a expandir ese éxito a toda la LFA. También estamos en conversaciones activas con otros jugadores actuales y retirados de la NFL que comparten nuestra visión de hacer crecer el deporte globalmente y construir algo auténtico, sostenible y profundamente arraigado en México."

Vinson & Elkins, L.L.P. funge como asesor legal de GSCP en Estados Unidos, y Bufete Robles Miaja, S.C. como asesor legal en México.

Sobre Global Sports Capital Partners

Global Sports Capital Partners, L.P. (GSCP) es un fondo de inversión fundado por Michael MacDougall, ex socio senior de la firma global de capital privado TPG, con más de 25 años de experiencia en private equity. Al formar GSCP, se asoció con varios ex ejecutivos senior de TPG y líderes operativos en los sectores de deportes, medios y marketing de consumo.

Colectivamente, el equipo senior de GSCP suma más de 75 años de experiencia en inversiones de capital privado. Aportan profunda experiencia operativa y una vasta trayectoria construyendo negocios valiosos y sostenibles. GSCP busca identificar oportunidades subvaluadas en el mundo del deporte, desbloqueando valor diferenciado mediante innovación e impacto junto con sólidos rendimientos financieros.

GSCP está conformando un consejo asesor para la LFA, cuyos primeros miembros incluyen a Tony Vinciquerra. Vinciquerra es Presidente No Ejecutivo y ex CEO de Sony Pictures Entertainment, y ex Presidente y CEO de Fox Networks Group. Actualmente es miembro del consejo de DirecTV y anteriormente formó parte del consejo de Univision. Vinciquerra y varios líderes empresariales y family offices mexicanos invertirán junto con GSCP.

https://www.globalsportscp.com/

Sobre la Liga de Fútbol Americano

La Liga de Fútbol Americano (LFA) es la principal liga profesional de fútbol americano en México. Fundada en 2016, la LFA cuenta actualmente con ocho franquicias profesionales, aprovechando la larga tradición del fútbol americano universitario en México y la creciente pasión por el deporte.

La liga se ha convertido en una fuerza clave en la popularización del fútbol americano en el país, mostrando talento de élite nacional e internacional y ofreciendo una competencia emocionante a su apasionada base de aficionados. Con rivalidades icónicas, desempeños destacados y un firme compromiso con la expansión, la LFA se consolida como un pilar del fútbol americano en México. La liga busca continuar impulsando el deporte mediante inversión en la competencia y desarrollo de talento local en categorías varoniles, femeniles y juveniles.

Los equipos de la LFA juegan fútbol americano de reglas tradicionales, compiten en una temporada regular de ocho partidos y luego avanzan a semifinales y al Tazón México. La liga suele operar durante los meses de primavera y verano. El draft para la temporada 2026 se celebrará en enero de 2026 y la temporada se llevará a cabo en primavera de ese mismo año.

Las franquicias actuales de la LFA son: Arcángeles (Puebla), Caudillos (Chihuahua), Dinos (Saltillo), Gallos Negros (Querétaro), Mexicas (Ciudad de México), OSOS (Monterrey), Raptors (Ciudad de México) y Reyes (Guadalajara).

La LFA y los dueños de las franquicias buscan, en todas sus acciones, impulsar el crecimiento del fútbol americano en México mediante:

Inversión en la competencia, incluyendo gestión de franquicias, marketing, producción, distribución, comercialización y experiencia del aficionado.

Enfoque en el trabajo comunitario y el deporte juvenil, creando más oportunidades para que el talento joven participe en deportes competitivos.

Provisión de un camino profesional para jugadores mexicanos, y oportunidades para que jugadores internacionales compitan profesionalmente en México.

Impulso adicional al Flag Football femenil, donde México destaca como líder y campeón vigente de los World Games. https://lfa.mx/

Sobre Ryan Kalil

Ryan Kalil, veterano de 13 años en la NFL y ex All-Pro, es de ascendencia libanesa y mexicana, con raíces familiares en Sonoyta, Sonora. Tres veces All-Pro y cinco veces Pro Bowler, fue seleccionado número 59 en el Draft de la NFL de 2007 por los Carolina Panthers tras una destacada carrera en USC. En la universidad capitaneó dos equipos campeones nacionales y apareció tres veces en la lista de los 100 mejores jugadores de la NFL. Tras retirarse, Kalil se convirtió en productor de cine y televisión y cofundó Mortal Media en Los Ángeles junto con Blake Griffin. También es un comprometido apoyo de New Story, organización sin fines de lucro que construye viviendas para familias en México, y es inversionista fundador del Angel City FC de la NWSL, uno de los equipos femeniles más valiosos del mundo.

Sobre Blake Griffin

Blake Griffin es un veterano de 14 años en la NBA, seis veces All-Star y Novato del Año en 2011. El ex campeón de clavadas ha desarrollado una sólida reputación por su visión empresarial y talento para invertir, llegando a la portada de Forbes 30 Under 30 en 2019. También es reconocido por su talento cómico en diversas apariciones en cine y televisión. Fundó la productora Mortal Media en 2016 junto con Ryan Kalil y actualmente es analista en estudio de la cobertura de la NBA en Amazon Prime Video.

