Globant presenta Synthetic Operator, su solución basada en AI Pods para el monitoreo inteligente de transmisiones en vivo

La solución combina agentes de IA con equipos de expertos para garantizar transmisiones de alta calidad, incorporando detección proactiva de incidentes, recomendaciones de resolución y escalamiento automático.

NUEVA YORK, 17 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Globant (NYSE: GLOB), una compañía nativa digital que ayuda a las organizaciones a prosperar en un futuro impulsado por lo digital y la inteligencia artificial, anunció hoy el lanzamiento de Synthetic Operator, una solución de AI Pods diseñada para automatizar la detección en tiempo real de anomalías en transmisiones en vivo para la industria de medios y broadcasting.

En medio de una cantidad creciente de canales y plataformas, las compañías de medios y streaming enfrentan una presión cada vez mayor para ofrecer experiencias de visualización sin interrupciones: incluso unos pocos segundos de pantalla negra o una falla de audio pueden afectar la confianza de las audiencias y poner en riesgo el cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio (SLA). Sin embargo, gran parte de las tareas de monitoreo aún dependen de procesos manuales. Mantener operaciones libres de errores las 24 horas del día, los 7 días de la semana representa un desafío significativo para los equipos, mientras que los recursos necesarios para sostener y ampliar estas operaciones durante períodos de alta demanda pueden resultar costosos y difíciles de escalar.

Para abordar estos desafíos, Synthetic Operator proporciona monitoreo continuo y automatizado de transmisiones de video y audio en vivo. La solución trabaja en conjunto con equipos de expertos, realizando verificaciones periódicas en intervalos configurables para detectar anomalías en tiempo real. De este modo, ayuda a identificar incidentes que podrían pasar inadvertidos en tareas de supervisión manual y libera a los equipos de actividades repetitivas, permitiéndoles enfocarse en la toma de decisiones y la respuesta ante incidentes de mayor valor.

Alguna de las principales capacidades de este novedoso AI Pod son:

Detección en tiempo real de pantallas negras, errores de logotipos, problemas de audio e idioma, congelamientos y otras anomalías críticas de streaming.

Gestión inteligente de incidentes con recomendaciones de resolución paso a paso y escalamiento automatizado.

Aprendizaje supervisado que perfecciona los modelos de detección a partir de la retroalimentación operativa, permitiendo que el agente se adapte y mejore con el tiempo.

Escalabilidad flexible para supervisar múltiples eventos de manera simultánea.

Analítica accionable y reportes de tendencias para impulsar la mejora continua.

Al integrar capacidades de supervisión automatizada en los flujos de monitoreo, Synthetic Operator reduce el riesgo de incidentes no detectados y proporciona a las compañías de medios y streaming una base escalable y eficiente para evolucionar sus operaciones. Esta propuesta se alinea con la visión de Globant de aprovechar la IA agéntica para transformar los procesos operativos en toda la industria de medios.

"En las transmisiones en vivo, incluso unos segundos de interrupción pueden afectar la relación de las compañías de medios con sus audiencias y socios, además de poner en riesgo esos momentos que hacen única una experiencia en pantalla" dijo Steven Polster, Global Managing Director del Media & Entertainment AI Studio de Globant. "Synthetic Operator incorpora una capa adicional de inteligencia que complementa el trabajo de los equipos, operando de manera continua y escalando fácilmente entre distintos eventos. Esto les permite concentrar su experiencia y conocimiento en la toma de decisiones críticas y en garantizar los más altos estándares de calidad".

Para más información sobre Synthetic Operator, visite www.more.globant.com/ai-powered-live-streaming-solution. Para más información sobre los AI Pods de Globant, visite www.globant.com/ai-pods.

Sobre Globant

En Globant, ayudamos a las organizaciones a prosperar en un futuro digital impulsado por la IA. Nuestras soluciones enfocadas en industrias combinan tecnología y creatividad para acelerar la transformación empresarial y diseñar experiencias que los clientes aman. A través de la reinvención digital, nuestros AI Pods basados en un modelo de suscripción y la plataforma Globant Enterprise AI, convertimos los desafíos en resultados de negocio medibles, y los ahorros prometidos en impacto real.

Contamos con más de 28,500 empleados y estamos presentes en 35 países y 5 continentes trabajando para empresas como FIFA, Google, Riot Games y Santander, entre otras.

Fuimos nombrados Líderes Mundiales en Experience Design Services (2025), y previamente reconocidos como Líderes Mundiales en AI Services (2023) por IDC MarketScape.

También fuimos destacados como un caso de estudio empresarial en Harvard, MIT y Stanford.

Somos miembros activos de The Green Software Foundation (GSF) y del Cybersecurity Tech Accord.

Somos socios globales de OpenAI, NVIDIA, AWS y Unity, integrando tecnología de clase mundial para acelerar la innovación en todas las industrias.

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FUENTE Globant