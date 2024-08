Glue Up anuncia una alianza estratégica con Cvent para revolucionar la participación comunitaria

MCLEAN, Virginia, 10 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Glue Up, proveedor líder de soluciones de gestión de membresías todo en uno impulsadas por IA, se complace en anunciar nuestra asociación estratégica con Cvent. Esta colaboración establece a Glue Up como líder en el aprovechamiento de tecnología innovadora, avanzando en la gestión de comunidades y eventos para sus más de 1500 asociaciones, cámaras y otras comunidades. Desde 2023, Glue Up ha estado aprovechando la IA en la gestión de la comunidad para automatizar los flujos de trabajo, reducir las tareas administrativas y mejorar las campañas personalizadas y el compromiso, lo que los convierte en un proveedor líder de la industria.

El innovador CRM de Glue Up puede rastrear e informar sobre la participación de todos los miembros, y mejora la gestión de la comunidad y los eventos. Los usuarios pueden sincronizar sus eventos y datos de contacto y utilizar la sólida plataforma para marketing de eventos, registro, pago y mucho más, mediante una nueva integración con Cvent. Esta colaboración también permite a los clientes de Glue Up crear fácilmente eventos pequeños, medianos o grandes mientras gestionan y rastrean los compromisos de los miembros, e impulsan la asociación y la gestión de la cámara a un nuevo nivel de la industria.

"Glue Up siempre ha estado a la vanguardia de la innovación, y esta alianza es un hito importante en nuestra misión de empoderar a las asociaciones y cámaras de todo el mundo", afirmó Eric Schmidt, director general de Glue Up. "Esta colaboración aporta una gran transformación al sector de las asociaciones, ya que conecta las sólidas capacidades de Glue Up con la poderosa plataforma de gestión y marketing de eventos de Cvent. Actualmente, mediante de esta integración, podemos permitir a las comunidades profesionales el uso de las herramientas de eventos y ferias comerciales pequeñas, medianas y grandes de Cvent, y la plataforma de Glue Up para consolidar datos, administrar membresías e involucrar a las comunidades. Esta combinación está destinada a revolucionar la industria de las asociaciones y llevarla a un nivel completamente nuevo".

Mike Tenholder, Cvent Head of Alliance Partnerships, agregó: "Nos complace dar la bienvenida a Glue Up como socio estratégico de la alianza. Su compromiso con la innovación y la mejora de las experiencias de los usuarios complementa nuestro objetivo de brindar las mejores soluciones de gestión de eventos. Al integrar las soluciones de Glue Up, podemos ofrecer a nuestros clientes la asociación de herramientas adicionales para enriquecer a sus comunidades profesionales y agilizar los procesos de participación de sus miembros".

Esta alianza aporta beneficios significativos tanto a los clientes de Glue Up como a los de Cvent. Los clientes de Glue Up obtienen acceso a una plataforma de gestión de eventos líder en la industria, mientras que los usuarios de Cvent pueden aprovechar las soluciones avanzadas de membresía de Glue Up. Glue Up y Cvent tienen como objetivo conjunto ofrecer un valor incomparable y experiencias transformadoras al mundo de las asociaciones.

