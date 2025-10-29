Grupo Bosque Real presenta Aston Martin Residences en México

CIUDAD DE MÉXICO, 29 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Grupo Bosque Real anunció el desarrollo inmobiliario Aston Martin Residences Bosque Real, considerado el proyecto más espectacular en el diseño residencial de lujo. Este proyecto representa una inversión superior a los 150 millones de dólares, Grupo Bosque Real, redefine los estándares del residencial de lujo de la mano de una de las

marcas más importantes del mundo que, por primera vez, llega a México.

Al día de hoy, Aston Martin contaba sólo con un proyecto residencial en el mundo, ubicado en Miami, Florida. Por ello, esta alianza es un parteaguas en la historia inmobiliaria de México. Con esta inversión, además de las otras que se encuentran en pleno desarrollo actualmente. Grupo Bosque Real seguirá invirtiendo en nuestro país y generando miles de empleos y con esto creando una derrama económica muy importante, en beneficio de muchas familias mexicanas. Grupo Bosque Real reafirma la importancia de que la iniciativa privada siga invirtiendo en México y se solidarice con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para apoyar en el desarrollo económico del país. Asimismo, agradeció a Stefano Saporetti, director de Diversificación de marca de Aston Martin.

Esta gran alianza Aston Martin - Grupo Bosque Real logrará un proyecto con los más altos estándares de diseño y calidad en el mundo. En la presentación del proyecto que se realizó en el México Drive Resort contamos con distinguidas personalidades que estuvieron presentes:

La Doctora Romina Contreras, Presidenta Municipal de Huixquilucan, Estado de México; Sr. Stefano Saporetti, director de Diversificación de marca de Aston Martin; Sr. Moisés Agami, CEO de Valor Real Estate.

"Nuestro compromiso como empresa 100% mexicana ha sido redefinir la vida creando una 'ciudad dentro de la ciudad': un referente mundial de excelencia, basado en una infraestructura y seguridad inigualables", declaró León Salame, COO de Grupo Bosque Real.

Aston Martin, fundada en 1913 por Lionel Martin y Robert Bamford, mantiene una estrategia de diversificación de marca centrada en experiencias de alto valor y colaboraciones selectas. La incursión en proyectos inmobiliarios forma parte de ese enfoque, con el objetivo de consolidar su posición como marca británica enfocada en el segmento de lujo y alto rendimiento.

