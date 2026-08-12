Grupo Consultor EFE se une a MGI Worldwide, red global de firmas de auditoría, contabilidad, impuestos, servicios legales y consultoría

La red fortalece la capacidad de la firma para acompañar a empresas con operaciones internacionales en México y Latinoamérica, conectándolas con conocimiento local y experiencia especializada en más de 100 países.

CIUDAD DE MÉXICO, 12 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Grupo Consultor EFE (GCEFE), firma boutique de consultoría empresarial líder en México y Latinoamérica, anunció hoy su incorporación como firma miembro de MGI Worldwide, una red global de firmas independientes con más de 80 años de trayectoria, presencia en 100 países, 437 oficinas y 8,515 profesionales especializados en auditoría, contabilidad, impuestos, servicios legales y consultoría.

Grupo Consultor EFE - a member of MGI Worldwide

Con esta incursión estratégica a la red, Grupo Consultor EFE amplía su capacidad para acompañar a empresarios y organizaciones que operan internacionalmente o que buscan ingresar a nuevos mercados, combinando su profundo conocimiento del entorno empresarial, fiscal, legal y financiero de la región con las conexiones internacionales y la experiencia local de firmas independientes en distintas partes del mundo.

MGI Worldwide es más que una red internacional: es una comunidad de profesionales construida sobre décadas de colaboración, confianza y éxito compartido, cuyas firmas miembro trabajan de manera coordinada para atender proyectos que involucran más de un país, compartir conocimiento y establecer relaciones profesionales sólidas en diferentes regiones. La red es además miembro del Forum of Firms, organización internacional enfocada en fortalecer la calidad de la información financiera y las auditorías a nivel global.

"Ser firma miembro de MGI Worldwide amplía nuestra capacidad para servir de manera estratégica al mercado y potenciar el alcance de nuestra práctica profesional. Nuestros clientes conservan la atención personalizada de nuestro equipo, con la posibilidad de acceder a especialistas internacionales cuando sus operaciones lo requieren.", comentó Adrián J. Romero, Socio Director de la firma.

Para los clientes de GCEFE, esta alianza se traduce en conocimiento local en nuevos mercados, colaboración a través de fronteras, acceso a experiencia especializada y una atención cercana y personalizada, respaldada por un programa estructurado de aseguramiento de calidad alineado con estándares internacionales.

"La calidad de una red como MGI Worldwide depende de contar con firmas miembro que eleven el estándar en cada región. Los especialistas de Grupo Consultor EFE tienen el nivel técnico y la experiencia que buscamos en nuestros asesores, y su incorporación suma un valor que trasciende Latinoamérica para fortalecer a toda nuestra comunidad global", declaró Maxine Brock, CEO de MGI Worldwide.

Grupo Consultor EFE opera oficinas en Ciudad de México, Tijuana, Guadalajara, Monterrey y San Diego, California, y ofrece servicios financieros, legales y de consultoría estratégica —incluyendo precios de transferencia, valuación financiera, contabilidad y auditoría, legal-corporativo, talento y cultura, y optimización operativa de empresas— a más de 1,200 clientes con presencia global, respaldada por más de 200 alianzas estratégicas internacionales y 20 años de trayectoria.

Acerca de Grupo Consultor EFE™

Grupo Consultor EFE es una firma boutique de consultoría empresarial que acompaña a empresarios y organizaciones en la toma de decisiones financieras, legales y estratégicas en USA, México y Latinoamérica. La firma es altamente reconocida por su liderazgo en materias especializadas como precios de transferencia, valuación financiera y consultoría para la optimización de empresas. Más información en www.gcefe.com.

Acerca de MGI Worldwide

MGI Worldwide es una red global de firmas independientes de auditoría, contabilidad, impuestos, servicios legales y consultoría, con más de 80 años de trayectoria, presencia en 100 países, 437 oficinas y 8,515 profesionales. La red es miembro del Forum of Firms. Más información en www.mgiworld.com.

FUENTE Grupo Consultor EFE