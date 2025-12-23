Grupo Royal Holiday refuerza su liderazgo en Propiedad Vacacional en 2026

Durante más de cuatro décadas, Grupo Royal Holiday ha centrado su propuesta de servicio en garantizar la atención y cuidado de sus huéspedes para crear experiencias de viaje memorables.

En esta temporada de invierno las rutas áreas entre Norteamérica y playas mexicanas incrementaron 4.8% respecto a 2024.

CIUDAD DE MÉXICO, 23 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- El club vacacional líder en la promoción y venta de experiencias turísticas, Grupo Royal Holiday, se prepara para un 2026 de crecimiento bajo una estrategia de negocio que prioriza las necesidades y expectativas de sus socios vacacionistas.

El segmento de la Propiedad Vacacional en el que participa la compañía ha demostrado el gran potencial que tiene esta industria, que, de cara al cierre de 2026, ha priorizado la resiliencia, la calidad en productos y servicios y la innovación para mantener la preferencia de los vacacionistas.

El estudio "La Huella de la Propiedad Vacacional en México" recientemente publicado por la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos (AMDETUR) señala que nuestro país es el segundo del mercado con más ventas anuales de Propiedad Vacacional en el mundo, equivalentes a 6.2 mil millones de dólares, una cifra tres veces mayor que la de los países competidores más cercanos.

En las vacaciones navideñas de 2025, el segmento mantiene una inercia favorable para cerrar el año de forma positiva, al ser la temporada de mayores visitas y ventas de membresías del año.

El Centro de Investigación Avanzada en Turismo Sostenible de la Universidad Anáhuac Cancún (STARC por sus siglas en inglés) señala que durante los últimos dos meses del año las rutas áreas entre Norteamérica y playas mexicanas incrementaron 4.8% respecto a 2024.

El crecimiento en estos destinos con varios desarrollos de Propiedad Vacacional ha sido impulsado por el compromiso que existe entre actores relevantes del segmento para diversificar su oferta y permitirles a los turistas acceder a una experiencia hecha a la medida en materia de lugares, fechas, actividades y costos.

Grupo Royal Holiday ha abordado este enfoque desde una visión de excelencia en el servicio, al establecer la digitalización y la profesionalización de la experiencia vacacional como prioridades para brindarle a sus clientes la felicidad y experiencias que buscan a la hora de viajar.

"En Royal Holiday estamos convencidos sobre la importancia que el buen servicio tiene para el crecimiento de nuestra industria de cara a 2026. En un entorno complejo para el turismo nacional, este diferenciador nos da la oportunidad para reforzar el lugar de la Propiedad Vacacional mexicana en un momento clave para la industria" señaló Rosario Rodríguez, directora general de Grupo Royal Holiday.

Esta filosofía le ha permitido a Royal Holiday convertirse en una de las compañías líderes del sector turístico mexicano durante aproximadamente cuatro décadas, tiempo en el que ha contribuido a establecer a la Propiedad Vacacional como un catalizador de desarrollo para toda la infraestructura de alojamiento en México, que hoy se ubica como el octavo destino a nivel global con más habitaciones hoteleras.

Gracias a esto, la compañía fue galardonada en 2024 con el premio Excelencia en el Servicio, entregado por Resort Condominiums International RCI, la empresa más grande a nivel mundial de intercambios vacacionales, y también fue reconocida por Trip Advisor con el Travellers' Choice Award gracias a las opiniones positivas de sus huéspedes.

Acerca de Grupo Royal Holiday

Grupo Royal Holiday está formado por Royal Holiday, el club vacacional líder en México y Latinoamérica en la promoción y venta de experiencias turísticas, cuenta con más de 40 años de historia, el Grupo brinda altos estándares de calidad y servicio a 80 mil socios en 52 países, ofrece más de 180 destinos vacacionales alrededor del mundo y más de 3 mil salidas de cruceros por los 7 mares y cuenta con su propia cadena Park Royal Hotels & Resorts, con más de 2,500 habitaciones a lo largo de 14 hoteles ubicados en los mejores destinos de playa de México y en importantes ciudades de Estados Unidos, Puerto Rico y Argentina.

FUENTE Grupo Royal Holiday