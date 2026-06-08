Hankook Tire anuncia alianza oficial de distribución con Grupo Q en Costa Rica durante Expo Off Road 2026

Anuncia oficialmente el acuerdo de distribución para ampliar la presencia de Hankook Tire en el mercado costarricense.

Destaca la línea de neumáticos para SUV Dynapro, diseñada para la comunidad de entusiastas del off-road y los vehículos utilitarios deportivos.

Fortalece la visibilidad de la marca premium a nivel local mediante conferencias de prensa estratégicas y cobertura en medios especializados del sector automotriz.

COSTA RICA, 8 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Hankook Tire & Technology (Hankook Tire), una de las principales compañías globales de neumáticos, anunció oficialmente una alianza de distribución con Grupo Q, uno de los grupos automotrices más importantes de Centroamérica, durante la Expo Off Road 2026, celebrada en el Centro de Eventos Pedregal, en Heredia, Costa Rica.

[Photo] Hankook Tire representatives showcase the flagship Dynapro rugged SUV tire series at Expo Off Road / (From left) Jose Pablo Ramírez, Regional Manager of AutoPits; Evans Monge, Category Manager of AutoPits; René A. Araúz Barnes, Regional Marketing Manager, Luis Sanjur, Sales Manager, and Hoseok Shin, Managing Director of Hankook Tire Panama Subsidiary 2026

Grupo Q es un destacado grupo automotriz regional dedicado a la venta de vehículos, servicios y distribución de repuestos en Centroamérica, incluyendo Costa Rica, y opera además la red especializada AutoPits. A través de esta alianza, Grupo Q y AutoPits incorporarán oficialmente el amplio portafolio de neumáticos de Hankook Tire a sus canales de distribución en todo el territorio costarricense. Ambas compañías tienen previsto fortalecer la visibilidad de la marca premium Hankook Tire mediante la expansión de puntos de contacto con los consumidores en el mercado local.

Como escenario oficial para el lanzamiento de esta alianza, Expo Off Road 2026 se consolida como la mayor exhibición para consumidores enfocada en SUV y vehículos de aventura en Centroamérica. En este importante evento regional dedicado a los entusiastas de los vehículos 4x4, SUV y de aventura, Hankook Tire presentará de manera destacada su reconocida familia de neumáticos para SUV todoterreno, la serie Dynapro, dirigida especialmente a los aficionados del off-road y los vehículos 4x4.

Durante la conferencia de prensa realizada en el marco de la exposición, Hoseok Shin, Managing Director de Hankook Tire, señaló:

"Aliarnos con un referente automotriz de la región como Grupo Q representa un hito estratégico para expandir nuestra presencia en Centroamérica. Al combinar el liderazgo tecnológico de clase mundial de Hankook Tire con la amplia red local de Grupo Q, esperamos acercar nuestros valores premium y productos de alto desempeño a los consumidores costarricenses".

Esta alianza representa un importante paso estratégico para fortalecer la competitividad comercial de Hankook Tire y aumentar el reconocimiento de su marca premium en el mercado centroamericano. De cara al futuro, la compañía planea expandir progresivamente sus redes de distribución no solo en Costa Rica, sino también en otros mercados de Centroamérica, tomando esta alianza como base para su crecimiento.

Mientras tanto, Hankook Tire continúa fortaleciendo el reconocimiento de su marca a nivel global mediante alianzas estratégicas de alto impacto adaptadas a las características de cada mercado, así como a través de su participación en importantes ferias internacionales como The Tire Cologne y el SEMA Show.

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FUENTE Hankook Tire