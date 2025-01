Han's Robot reflexiona sobre 2024: un año de prestigiosos premios y reconocimientos del sector

SHENZHEN, China, 22 de enero de 2025 /PRNewswire/ -- Han's Robot, líder en robótica colaborativa, reflexiona sobre 2024, un año marcado por los galardones y reconocimientos. Estos logros destacan el compromiso de la empresa con la innovación, la excelencia y la satisfacción del cliente.

En julio de 2024, los robots colaborativos Elfin-Pro de Han's Robot ganaron el premio Red Dot Design e el iF DESIGN, galardones alemanes que premian el diseño y la ingeniería. Elfin-Pro, que competía con una amplia gama de productos de todo el mundo, se destacó por su diseño y rendimiento.

Elfin-Pro, ganador del premio Red Dot e iF Design

Diseñado para la colaboración industrial hombre-máquina, el robot colaborativo Elfin-Pro realiza tareas como soldadura, rociado, pulido, atornillado y recolección. Gracias a la integración de tecnologías como la regulación de la fuerza final y la inteligencia artificial, el robot colaborativo (cobot) garantiza operaciones seguras y eficientes. Su aleación de aluminio proporciona una gran rigidez con un peso reducido, mientras que el cableado interno aumenta la resistencia a las interferencias.

El jurado del premio de Red Dot Design Award señaló: "El robot Elfin-Pro impresiona por su diseño modular, una superficie elegante y especialmente estable y una gran flexibilidad para una gran variedad de escenarios de utilización".

Más allá de los elogios al diseño, el robot Han's Robot recibió el reconocimiento del sector en noviembre de 2024, cuando fue incluido en la lista de los 50 premios KPMG China Smart Manufacturing Tech. Esta designación destaca a los líderes que impulsan la innovación en la fabricación inteligente. Han's Robot demostró su capacidad en la Cumbre de la Industria Manufacturera de China 2024 de KPMG, donde resaltó sus capacidades y su enfoque de automatización.

Han's Robot recibió varios honores prestigiosos, entre ellos el premio Anual a la Innovación en Productos de Robots Colaborativos de Carga Pesada de LeadeRobot 2024, el premio al Caso de Aplicación de Robot Típico 2024, el premio a las 100 Empresas Más Dignas de Inversión 2024, el premio a la Marca de Satisfacción del Usuario de Robots Colaborativos de Soldadura y el reconocimiento como una de las Potenciales Empresas Unicornio de China GEI 2024.

Wang Guangneng, director general de Han's Robot, expresó su confianza en el crecimiento y la innovación de la empresa de cara a 2025. "La innovación es la piedra angular de nuestro éxito", afirmó el Sr. Wang. "El próximo año, Han's Robot seguirá centrándose en el desarrollo independiente de tecnologías básicas y fomentará el crecimiento mutuo con nuestros socios y clientes. Juntos, aspiramos a dar forma al futuro de la fabricación inteligente".

