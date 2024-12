Harbor City Group del Área Especial Lingang de Shanghai organizó un exitoso evento de promoción de inversiones en Buenos Aires, Argentina

BUENOS AIRES, Argentina, 30 de noviembre de 2024 /PRNewswire/ -- Shanghai Harbor City Development (Group) Co., Ltd., con sede en el Área Especial Lingang de Shanghai, China, celebró con éxito un seminario de promoción de inversiones en Buenos Aires el 21 de noviembre. El seminario fue organizado conjuntamente por Shanghai Harbor City Development (Group) Co., Ltd. y la Cámara de Comercio Argentina-China (Cámara Argentina China). El evento reunió a empresas argentinas de diversas industrias, incluidas las finanzas, las nuevas energías, el comercio a granel y los servicios de fabricación.

Los asistentes de las empresas argentinas expresaron su agradecimiento por el seminario, que les brindó valiosas ideas sobre el vasto potencial del mercado chino y las ventajas de Lingang Special Area. Muchos participantes estaban ansiosos por aprender más sobre políticas específicas y explorar oportunidades concretas de colaboración.

El Área Especial de Lingang, establecida en 2019 como una zona económica especial en la parte sureste de Shanghai, abarca 873 kilómetros cuadrados, con el tercer aeropuerto más grande del mundo, el Aeropuerto Internacional de Pudong, al norte, y la zona portuaria más grande del mundo en términos de tráfico de contenedores, el Puerto Internacional de Yangshan, al sur. El área especial de Lingang está comparada con los centros financieros mundiales y tiene como objetivo convertirse en un centro líder para el comercio mundial, la cooperación económica y la innovación tecnológica.

Lingang ha formado 8 clústeres industriales de vanguardia, que incluyen circuitos integrados, IA, biomedicina, vehículos inteligentes, aviación civil, equipos de alta gama, nuevas energías y nuevos materiales. A través de políticas innovadoras, ha simplificado la administración, liberalizado el sector financiero y fortalecido las protecciones de la propiedad intelectual para atraer negocios y talentos globales. Lingang ha atraído a más de 80.000 talentos tanto a nivel nacional como internacional desde su creación. Con una infraestructura de vanguardia, que incluye puertos modernos y redes de transporte eficientes, el Área Especial de Lingang está bien equipada para apoyar el crecimiento industrial y la logística. La Zona Especial Integral de Fianzas de Yangshan, un componente clave del Área Especial de Lingang, sirve como un nuevo centro para el comercio internacional y la innovación aduanera.

Harbor City Group, establecida en el Área Especial de Lingang en 2002, es una de las primeras empresas de desarrollo urbano de la región. Los principales sectores de negocio de la compañía incluyen el fomento de la construcción urbana, la mejora de las funciones urbanas, el fomento del desarrollo industrial y el fomento de la integración de la industria y la ciudad. Harbor City Group tiene como objetivo convertirse en el proveedor de servicios integrados más competitivo en desarrollo urbano, mejora de la vida urbana, inversión en alta tecnología y gestión de parques industriales, y convertirse en la fuerza principal en el desarrollo y construcción del Área Especial de Lingang.

FUENTE Shanghai Harbour City Development (Group) Co.,Ltd.