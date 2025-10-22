Harris & Frank deslumbra en VOLVO Fashion Week México con "Tokyo Linen Ease - Spring/Summer 2026"

Una noche de elegancia ligera y contemporánea que marcó lo mejor de la semana de la moda

CIUDAD DE MÉXICO, 21 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- El pasado viernes 17 de octubre, Harris & Frank presentó con gran éxito su nueva colección "Tokyo Linen Ease – Spring/Summer 2026" durante VOLVO Fashion Week México, consolidándose como uno de los shows más destacados y esperados de la temporada.

Bajo la dirección creativa de Pablo y Daniella Torres Rico, la firma mexicana reconocida por su maestría en sastrería masculina ofreció un espectáculo que combinó sofisticación, frescura y visión contemporánea, transportando a los asistentes a un universo donde la elegancia se siente ligera y el verano se viste de lino y precisión.

El desfile —con aforo completo y una atmósfera vibrante— reunió a destacadas personalidades y amigos de la marca como Roberto Carlo, Crián Gamero, Uriel del Toro, Mauricio Adab y Nahuel Escobar, entre otros invitados especiales que aplaudieron cada salida de la pasarela.

La colección, inspirada en la calma dentro del dinamismo urbano, reinterpretó la sastrería veraniega con siluetas amplias y desestructuradas que combinan la nostalgia del sur de Europa de los años cincuenta con la precisión minimalista del Tokio actual. En la pasarela desfilaron sacos oversized, pantalones plisados, camisas tipo resort, chalecos ligeros y trajes con short, confeccionados en lino, lana fina, seda, algodón y lyocell, materiales de casas italianas de renombre como Carlo Barbera, Reda, Albini y Tessuti di Sondrio.

La paleta cromática —entre neutros empolvados, tonos arena, rosa suave y acentos en turquesa, verde y azul— evocó serenidad y energía a la vez, reafirmando la propuesta de libertad, frescura y elegancia natural que define la visión de la marca.

Previo al show, los diseñadores Pablo y Daniella Torres Rico ofrecieron entrevistas exclusivas a medios y plataformas de moda, compartiendo su inspiración detrás de "Tokyo Linen Ease" y su compromiso por mantener viva la artesanía mexicana dentro de la sastrería contemporánea.

Con esta presentación, Harris & Frank no solo reafirma su posición como referente de la moda masculina en México, sino que también proyecta su visión hacia un público internacional que valora la elegancia consciente y la modernidad con raíz.

La colección "Tokyo Linen Ease – Spring/Summer 2026" estará disponible a partir de la primavera de 2026 en todas las boutiques Harris & Frank y en su tienda en línea: www.harrisandfrank.com .

Material gráfico del desfile disponible aquí.

Sobre Harris & Frank

Fundada en México, Harris & Frank nació como sastrería especializada en trajes a medida y evolucionó hacia colecciones completas que fusionan tradición sartorial y tendencias contemporáneas. Hoy, bajo la visión de Pablo y Daniella Torres Rico, la marca se mantiene como sinónimo de distinción, con un enfoque en materiales de lujo, diseño consciente y atemporalidad.

Con "Tokyo Linen Ease – Spring/Summer 2026", Harris & Frank reafirma su compromiso con la artesanía, la innovación y la sostenibilidad, consolidando su papel como una de las casas de moda más relevantes de México y un nombre cada vez más presente en la escena internacional de la sastrería contemporánea.

