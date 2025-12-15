Health on Cloud acelera su expansión en Latinoamérica con una empresa conjunta en México como nuevo centro estratégico

SEÚL, Corea del Sur y CIUDAD DE MÉXICO, 15 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Health on Cloud, proveedor pionero de plataformas educativas médicas y hospitalarias virtuales basadas en la nube, anunció un importante paso en su estrategia de expansión global con la creación de una nueva empresa conjunta en México. A partir del exitoso proyecto nacional de innovación en salud digital de la empresa en Colombia, la empresa conjunta de México servirá como puerta de entrada central de Health on Cloud a Centroamérica, el Caribe y la región latinoamericana más amplia.

Health on Cloud desarrolla el primer Modelo de Hospital Terciario Virtual del mundo, que integra capacitación de médicos y enfermeros, colaboración clínica a distancia y vías de atención internacional en una sola plataforma digital. Su sistema incluye MEDTIS, una plataforma inmersiva de educación médica y de enfermería basada en realidad extendida (XR), y CURISALL, una plataforma hospitalaria digital que permite simulaciones clínicas, teleconsultas y atención coordinada transfronteriza.

Según el director Tim Jheon, responsable de la estrategia global, la misión de la empresa es resolver la creciente escasez mundial de personal médico. "Para 2030, el mundo enfrentará un déficit de más de un millón de trabajadores sanitarios. Numerosas comunidades de Latinoamérica siguen viéndose obligadas a recorrer largas distancias y esperar meses para acceder a atención básica", afirmó Jheon. "Un modelo de hospital virtual puede reducir estas disparidades al permitir que los países capaciten a los médicos con mayor celeridad y presten atención de alta calidad independientemente de la ubicación geográfica".

Un factor clave para la expansión de la empresa es Smart Health Alliance (SHA), una red global de hospitales de primer nivel con presencia en más de 15 países. A través de SHA, las nuevas tecnologías introducidas por Health on Cloud se pueden validar simultáneamente en múltiples hospitales y entornos normativos, lo que reduce de manera notable el tiempo y el costo de la adopción clínica y permite una rápida ampliación en diversos sistemas de salud.

El impulso de Health on Cloud en Latinoamérica comenzó en 2021, cuando Colombia seleccionó a la empresa como socio principal para su proyecto nacional de transformación de la salud digital. Tras dos años de colaboración exitosa, la demanda se expandió en México y Brasil. Sin embargo, los distintos marcos normativos crearon obstáculos para una rápida implementación, lo que llevó a la empresa a adoptar un modelo de entrada en el mercado basado en una empresa conjunta.

Con el apoyo fundamental del Ministerio de Ciencia y TIC de Corea y la Red Global de Innovación Digital (GDIN, por sus siglas en inglés), Health on Cloud concluyó con éxito la creación de la empresa conjunta en México en apenas seis meses. La GDIN proporcionó asesoramiento jurídico, búsqueda de socios locales, orientación normativa y apoyo para el acceso al mercado, lo que permitió a la empresa superar complejos retos jurisdiccionales que normalmente habrían tardado años en resolver.

"Nuestra empresa conjunta en México representa mucho más que una simple asociación entre dos países", subrayó Jheon. "Se trata de un centro de comando estratégico para expandir la innovación de los hospitales virtuales a toda Latinoamérica".

Health on Cloud también está avanzando en las negociaciones para crear una empresa conjunta en China con instituciones líderes como Ping An Insurance y el Hospital Internacional de la Universidad de Pekín.

FUENTE Health on Cloud