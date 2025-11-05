HOLLISTER ENTRA A SU FESTIVAL ERA CON LA LLEGADA DE SU NUEVA POP-UP STORE EN OASIS COYOACÁN

CIUDAD DE MÉXICO, 5 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Hollister, el retailer global favorito de los teens, abre su nueva Pop-Up Store en Oasis Coyoacán. Un espacio diseñado para los amantes de la música y los conciertos, pensado para crear looks únicos, cómodos y súper trendy para esta temporada de festivales.

La colección presenta denim fresco, prendas ligeras y estampados llamativos que elevan cualquier outfit — perfectos para quienes disfrutan la moda con libertad y espontaneidad.

La Pop-Up Store de Hollister será el lugar ideal para encontrar un look que no solo se vea bien, sino que también se sienta increíble. Además, contará con giveaways y experiencias que llevan la vibra de los festivales a otro nivel.

La tienda estará abierta a partir del 24 de octubre y hasta el 7 de diciembre de 2025, en Oasis Coyoacán (Av. Universidad 1770, Coyoacán, Ciudad de México), de 11:00 a.m. a 9:00 p.m.

Descubre todas las novedades y sorpresas en @hollister_mexico y disfruta de los mejores conciertos del año con tus looks favoritos.

ACERCA DE HOLLISTER –

Hollister crea prendas, accesorios y fragancias de alta calidad diseñados para capturar momentos, crear recuerdos y expresar tu autenticidad sin límites. Hollister Co. es una marca de Abercrombie & Fitch Co. (NYSE: ANF) y está disponible en más de 500 tiendas alrededor del mundo y en HollisterCo.com.



