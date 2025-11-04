HomePro Expande su Modelo Residencial Hacia el Mantenimiento Comercial con Técnicos Propios y Pagos Personalizados

CIUDAD DE MÉXICO, 4 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Homepro.com.mx, la plataforma líder en tecnología de servicios para el hogar, anuncia el lanzamiento de HomePro Empresas, su nueva división enfocada en ayudar a las empresas a coordinar su mantenimiento preventivo, correctivo, así como atención a emergencias con la misma confiabilidad en la que los clientes de hogar actualmente confían. HomePro Empresas está especializado en servicios para negocios, oficinas, coworkings, condominios y desarrollos industriales.

Actualmente, empresas como Interprotección, Comunal Coworking y Viakon ya confían en HomePro Empresas para la operación y mantenimiento de sus instalaciones. A través de su propio equipo de técnicos certificados, HomePro Empresas ofrece soluciones integrales de mantenimiento, instalación y reparación, con opciones de planes de pago personalizados que se adaptan a las operaciones y flujo de efectivo de cada empresa.

Esta nueva línea de servicio representa un paso estratégico en la expansión de HomePro hacia el sector B2B, combinando herramientas avanzadas de gestión para proyectos multisede con una coordinación centralizada y un soporte empresarial dedicado, para ayudar a las empresas a simplificar sus operaciones y escalar el mantenimiento conforme crece su negocio.

"Con HomePro Empresas, consolidamos nuestra presencia en el sector comercial y llevamos nuestro estándar de calidad a un nuevo nivel. Ofrecemos a las empresas la misma garantía, rapidez y confianza que nos ha distinguido en el segmento residencial, pero con la flexibilidad y escala que los negocios requieren", comentó Daniel Lampert, Cofundador y CEO de HomePro.

HomePro Empresas opera bajo un modelo de cumplimiento y respaldo total, con las siguientes certificaciones y acreditaciones:

REPSE (Registro de Prestadoras de Servicios Especializados)





(Registro de Prestadoras de Servicios Especializados) Garantía HomePro , que asegura la satisfacción total del cliente





, que asegura la satisfacción total del cliente Seguro de Responsabilidad Civil , para mayor protección en cada servicio





, para mayor protección en cada servicio Certificación Necsus, que brinda certidumbre sobre el financiamiento de la empresa

Estas certificaciones, junto con la capacitación continua de su personal, refuerzan el compromiso de HomePro con la seguridad, la transparencia y la calidad en cada proyecto.

Conoce más sobre cómo HomePro Empresas ayuda a las compañías a simplificar sus operaciones y escalar el mantenimiento de negocios con múltiples ubicaciones en homepro.com.mx/empresas.

Sobre HomePro:

HomePro es una plataforma con base en la Ciudad de México que conecta a hogares y negocios con profesionales confiables y verificados, respaldados por una garantía de satisfacción. Ahora con trabajadores propios, realiza mantenimiento preventivo y correctivo para todo tipo de empresas.

