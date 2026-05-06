Huayan Robotics debutará en la región de las Américas en la feria FABTECH México 2026 tras su cotización en la HKEX

CIUDAD DE MÉXICO, 5 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Huayan Robotics, empresa especialista en robótica colaborativa inteligente que cotiza en la Bolsa de Hong Kong (HKEX, por sus siglas en inglés), se prepara para exhibir soluciones avanzadas de "cobots" en la FABTECH México 2026, del 12 al 14 de mayo, en el Centro Banamex (estand 1539) de la Ciudad de México. Esta representa la primera aparición de Huayan en el mercado de las Américas tras su cotización oficial en el Main Board de la Bolsa de Valores de Hong Kong (código bursátil: 1021.HK) el 30 de marzo de 2026.

Huayan Robotics en Fabtech México 2026

En la exposición, Huayan Robotics presentará soluciones de automatización eficientes, flexibles y de alto rendimiento para fabricantes mundiales, las cuales incluyen soldadura, carga y descarga mediante máquinas de control numérico computarizado (CNC), cobots con aprendizaje por arrastre suave y una estación de trabajo de paletizado de carga pesada. Los aspectos más destacados incluyen:

Cobot de soldadura de alcance extralargo

El cobot E12-Pro cuenta con un alcance de 1,8 m para la soldadura y el procesamiento de metales a gran escala, lo que satisface las necesidades de fabricación de piezas de trabajo grandes y complejas sin requerir ejes externos (columnas de elevación, rieles lineales, etc.). Según los resultados de las pruebas, esta unidad genera una producción equivalente a la de hasta tres robots de brazo corto en estaciones de trabajo fijas, lo cual optimiza la eficiencia tanto en el espacio como en los costos.

Robot de paletizado de carga pesada

Con una carga útil de 50 kg, un alcance de 2 m y una velocidad de 8 a 13 ciclos por minuto, el robot para carga pesada S50 garantiza un paletizado estable y eficiente para operaciones de alto rendimiento en los sectores de alimentos y bebidas, productos químicos de uso diario y logística.

Carga y descarga mediante CNC de alta velocidad

Huayan Robotics se enfoca en mejorar la carga y la descarga mediante CNC a través de algoritmos y controles de motor optimizados, con lo cual agiliza este proceso hasta en un 50 %. Gracias a esto, los cobots de Huayan se pueden integrar perfectamente con las máquinas CNC al admitir modos de operación colaborativos y de alta velocidad, así como implementaciones internas y externas; esto permite ofrecer soluciones de automatización eficientes, flexibles y rentables para los fabricantes de CNC.

Experiencia interactiva con robots colaborativos

El cobot con aprendizaje por arrastre suave se presentará mediante una interacción cercana con los visitantes, con el fin de demostrar su seguridad, flexibilidad y diseño intuitivo para la colaboración entre humanos y robots.

Para más información, visite a Huayan Robotics en el stand 1539 durante FABTECH México 2026 para explorar las soluciones más recientes en robótica colaborativa.

Acerca de Huayan Robotics

Huayan Robotics se especializa en soluciones de robots colaborativos para soldadura, paletizado, ensamblaje, atornillado, pulverización y más, y brinda servicios a fabricantes en más de 50 países y regiones para mejorar la eficiencia, la flexibilidad y el rendimiento operativo.

Con el respaldo de más de 20 años de experiencia y tras su reciente salida a bolsa, Huayan Robotics continúa su expansión mundial, impulsada por su misión: robótica para la humanidad.

Contacto de prensa

Sito web: https://www.huayan-robotics.net/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/huayanrobotics

YouTube: https://www.youtube.com/@Huayanrobotics

Correo electrónico: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2968643/Huayan_Robotics_at_Fabtech_Mexico_2026.jpg

FUENTE Guangdong Huayan Robotics Co., Ltd.