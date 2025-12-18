HYGIENA® RECIBE DOS PREMIOS INTERNACIONALES DE INNOVACIÓN POR SU FOODPROOF® SALMONELLA PLUS CRONOBACTER DETECTION LYOKIT®

CIUDAD DE MÉXICO, 18 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Hygiena®, líder global en seguridad alimentaria y proveedor de soluciones One Health Diagnostics®, anunció que su innovador foodproof® Salmonella plus Cronobacter Detection LyoKit® ha sido galardonado con dos de los reconocimientos más relevantes de la industria: el IDF Innovation Award 2025, otorgado por la Federación Internacional de Lechería (IDF), y el Food Innovation Award del Food Tech Summit. Estos premios destacan el compromiso de la compañía con la calidad, la innovación científica y la protección de la salud pública a nivel mundial.

El foodproof® Salmonella plus Cronobacter Detection LyoKit® es el primer y único método multiplex de PCR en tiempo real validado bajo ISO 16140-2, diseñado específicamente para la detección simultánea de Salmonella y Cronobacter, dos patógenos críticos asociados a riesgos severos en fórmulas infantiles. La validación ISO garantiza un desempeño altamente confiable en una amplia gama de matrices, incluyendo fórmula infantil en polvo —con y sin probióticos—, ingredientes utilizados en su producción y muestras ambientales provenientes de instalaciones manufactureras.

Durante años, los laboratorios y fabricantes de alimentos se enfrentaron a la necesidad de realizar pruebas por separado para cada patógeno, incrementando costos operativos, consumo de recursos y tiempos de entrega de resultados. El nuevo LyoKit de Hygiena® elimina estas ineficiencias al permitir la detección de ambos patógenos en una sola prueba, ofreciendo resultados en menos de 20 horas. Esta capacidad transforma los flujos de trabajo en laboratorios y plantas de producción, reduce significativamente los tiempos de toma de decisiones y mejora la capacidad de respuesta ante potenciales problemas de seguridad alimentaria.

"En Hygiena® estamos profundamente comprometidos con brindar soluciones que no solo cumplen, sino que exceden los estándares esperados en la industria alimentaria", comentó Amanda Manolis, VP Global de Marketing, Gestión de Producto y Asuntos Científicos en Hygiena®. "Con la introducción del foodproof® Salmonella plus Cronobacter Detection LyoKit®, ofrecemos a los fabricantes una herramienta más rápida, eficiente y confiable que contribuye al cumplimiento regulatorio y a la protección del consumidor. Este reconocimiento internacional refuerza nuestro compromiso permanente con la innovación y con el desarrollo de tecnologías diagnósticas que impulsen un mundo más saludable".

Sobre el premio recibido durante el Food Tech Summit, Adriana Paes, Marketing Manager de Hygiena®, agregó: "Este galardón evidencia el impacto positivo que generamos cuando trabajamos alineados en un objetivo común: desarrollar tecnologías que hagan del mundo un lugar más seguro y saludable. Nuestro compromiso con One Health Diagnostics® es una guía para crear soluciones que respondan a los desafíos actuales de la industria".

En paralelo a estos reconocimientos, Hygiena® anunció que Lukas Weise, Global Market Development Manager, ha sido nombrado Deputy Chair for Hygiene Monitoring en la IDF. Desde esta posición, contribuirá con su experiencia científica al desarrollo de estándares, códigos y lineamientos aplicables globalmente para fortalecer la seguridad y calidad de la leche, un componente esencial en la nutrición de millones de personas. Su participación reafirma la posición de Hygiena® como líder mundial en monitoreo de higiene, seguridad alimentaria y soluciones diagnósticas integrales.

Compromiso con la industria láctea y la seguridad alimentaria

El portafolio de Hygiena® ofrece a la industria láctea una protección integral en cada etapa del proceso productivo. Sus soluciones abarcan verificación de pasteurización, monitoreo de higiene, detección de patógenos y análisis de datos en tiempo real, asegurando calidad, cumplimiento regulatorio y confianza del consumidor. Entre sus herramientas destacan:

Innovate™ System para verificación de esterilidad UHT/ESL

ZymoSnap® ALP para control de pasteurización

Assays foodproof® y BAX® para pruebas de patógenos

EnSURE® Touch y MicroSnap® para monitoreo ambiental

InSite® para organismos indicadores

AlerTox® para detección de alérgenos

Estas soluciones, potenciadas por SureTrend® Data Analytics y la plataforma de saneamiento KLEANZ®, permiten a las empresas tomar decisiones más rápidas y basadas en datos, fortaleciendo la calidad y seguridad de sus productos.

Hygiena – Creamos soluciones innovadoras en diagnósticos para un mundo más sano

Acerca de Hygiena

En Hygiena, nuestra misión es crear diagnósticos innovadores para un mundo más saludable. Desarrollamos, producimos y proporcionamos soluciones One Health Diagnostics® de primer nivel, desde la semilla hasta el plato, para nuestras bases de clientes en todo el mundo. Como una de las pocas organizaciones en el mundo que se enfocan exclusivamente en la inocuidad alimentaria a lo largo de toda la cadena de valor, mantenemos la convicción de que la salud de las personas está estrechamente conectada con la salud de los animales en nuestro entorno compartido. Nuestras pruebas moleculares rápidas y herramientas de análisis para la seguridad de alimentos y bebidas, el diagnóstico veterinario y el monitoreo ambiental ayudan a prevenir enfermedades, salvar vidas y contribuir a hacer del mundo un lugar más seguro. Como líderes globales en pruebas diagnósticas rápidas, ofrecemos soluciones confiables, fáciles de usar y precisas, respaldadas por un servicio al cliente y soporte técnico de clase mundial. Con una importante presencia global, Hygiena tiene su sede en Camarillo, California, y cuenta con numerosas oficinas y centros de aplicación en América, Europa, África, Asia y Australia. También colaboramos con más de 180 distribuidores en más de 100 países alrededor del mundo. Para más información, visite www.hygiena.com.

CONTACTO: [email protected]

FUENTE Hygena