IBM Conecta sus Primeros Sistemas Criogénicos Modulares en un Hito Hacia la Computación Cuántica Tolerante a Fallos

Nuevos refrigeradores criogénicos cuánticos diseñados para conectar cientos de chips cuánticos.

Enfriando a menos de 15 milikelvin, una temperatura más de 180 veces por debajo de la del espacio profundo, este desarrollo representa un avance clave en la ingeniería necesaria para las futuras computadoras cuánticas.

Impulsa el roadmap cuántico de IBM hacia la entrega de la primera computadora cuántica tolerante a fallos del mundo en 2029.

YORKTOWN HEIGHTS, N.Y., 20 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- IBM (NYSE: IBM) anunció hoy que logró conectar y enfriar con éxito dos módulos criogénicos en un único entorno. La nueva arquitectura está diseñada para evolucionar hacia un sistema modular, compartido y ultrafrío necesario para conectar cientos de chips cuánticos en una computadora cuántica más potente, capaz de resolver problemas de gran escala. Su implementación representa un hito en el camino de IBM hacia la entrega de IBM Quantum Starling en 2029, la cual se espera que sea la primera computadora cuántica tolerante a fallos del mundo e integrará avances en corrección de errores, diseño de procesadores, decodificación e ingeniería de sistemas.

En conjunto, los dos primeros módulos operativos miden más de 2,4 metros de alto y 2,4 metros de ancho. Las pruebas iniciales demostraron que pueden enfriar de manera conjunta, alcanzando una temperatura de 4 Kelvin (la temperatura del helio líquido) en menos de cinco días, para luego llegar a una temperatura final de menos 15 milikelvin. La cámara de vacío de cada módulo ofrece hasta 12 veces más espacio para cableado que los sistemas cuánticos de IBM más utilizados actualmente, permitiendo más conexiones entre chips, tanto dentro de los módulos como entre ellos.

El nuevo diseño en forma de caja de IBM permite conectar los módulos en una misma fila y aprovechar este espacio más amplio para enlazar directamente los procesadores cuánticos mediante la tecnología "L-coupler" de IBM. Los L-couplers conectan distintos chips cuánticos para compartir información, comunicarse y operar como parte de una computadora cuántica de mayor tamaño.

Para 2027, el roadmap cuántico de IBM prevé utilizar los L-couplers para conectar múltiples procesadores en una computadora cuántica más grande con al menos 1.000 qubits programables, es decir, qubits que pueden utilizarse directamente para realizar cálculos. Como parte de este objetivo, IBM instalará procesadores IBM Quantum Nighthawk en estos módulos criogénicos durante este año para ampliar las pruebas de rendimiento operativo. Cuando Starling esté disponible, IBM prevé que cada módulo criogénico albergue miles de qubits.

Los planes para Starling fueron presentados el año pasado junto con un nuevo código de corrección de errores que reduce significativamente los recursos físicos necesarios para lograr tolerancia a fallos. Desde entonces, IBM ha mantenido el avance previsto, incluyendo demostraciones de componentes fundamentales de hardware y avances en decodificación eficiente para la corrección de errores.

"Llevar las computadoras cuánticas tolerantes a fallos a las industrias depende de varios avances fundamentales", afirmó Jay Gambetta, Director de IBM Research y IBM Fellow. "La conexión y operación exitosa de estos módulos criogénicos representa un avance significativo en esa dirección y acelerará nuestro progreso junto con la innovación continua en hardware, software y algoritmos cuánticos".

IBM anticipa que sus módulos criogénicos escalables ayuden a acelerar la innovación. Por ejemplo, tres componentes esenciales del entorno de IBM Quantum System Two ya forman parte de la nueva arquitectura, permitiendo que cada parte pueda probarse, mejorarse y perfeccionarse de forma independiente y rápida.

La entrega de estos nuevos módulos criogénicos es otra prueba adicional de que IBM continúa cumpliendo consistentemente con su roadmap cuántico, superando otro de los principales desafíos necesarios para acelerar el camino hacia la computación cuántica tolerante a fallos.

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