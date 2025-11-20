iClever reconocida como la marca número uno de auriculares para niños en el mercado en línea de EE. UU. para 2025

NUEVA YORK, 20 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Según Euromonitor International, iClever, marca líder especializada en auriculares para niños, ha sido clasificada como la marca número uno de auriculares para niños en el mercado en línea de EE. UU. por volumen de ventas minoristas para 2025. Este hito refleja no solo el liderazgo de iClever en el mercado, sino también su compromiso constante con la protección de la audición de los niños mediante la innovación y la educación.

Vacaciones con los auriculares iClever ANC para niños

"En iClever, hemos construido un enfoque holístico que integra la innovación tecnológica continua con una participación importante de la comunidad", afirmó Sam, director ejecutivo de iClever.

Mediante el Programa de escucha segura de iClever, la marca ha extendido su impacto positivo a los 50 estados de EE. UU., y ha donado más de 14.900 auriculares a más de 2.400 escuelas. La iniciativa promueve hábitos de escucha seguros y garantiza que los estudiantes tengan acceso a dispositivos de audio confiables y aptos para niños. Los docentes y padres de todo el país han elogiado el programa como "una forma increíble de retribuir" y "algo de lo que estar orgullosos", lo que destaca la creciente función de iClever como defensor de confianza del bienestar de los niños.

Lo principal de la innovación de iClever, es su sistema tecnológico patentado SafeSound, desarrollado durante más de 15 años de investigación interna. La tecnología SafeSound, guiada por el principio de que la pérdida auditiva es irreversible pero evitable, ofrece un control del sonido adecuado a cada edad para mitigar los riesgos auditivos.

A diferencia de los sistemas convencionales, SafeSound 1.0 regula el volumen en todas las frecuencias, y mantiene los niveles de sonido entre 74 y 85 dBA de conformidad con la norma de la UE EN50332 y las directrices de seguridad de la OMS. La segunda generación de SafeSound 2.0, presentada en 2021, añadió protecciones de alta frecuencia centradas en el rango de 3 a 6 kHz, donde aproximadamente el 60 % de los niños con pérdida auditiva neurosensorial se ven más afectados. Para 2023, la tecnología integrada Active Noise Cancelling (ANC) de iClever permitirá a los niños disfrutar de un sonido nítido a volúmenes más bajos, incluso en entornos ruidosos.

En estas fiestas, iClever destaca dos modelos emblemáticos que materializan su combinación de innovación y cuidado. El modelo BTH20, con ANC y ganador del Premio de Diseño Francés 2024, cuenta con la certificación SGS por su excepcional durabilidad. El modelo Auraa, que saldrá al mercado en 2025, incorpora efectos de iluminación mejorados y un modo para compartir, lo que lo convierte en un regalo bien pensado y atractivo para los oyentes jóvenes. Ambos modelos se adaptan a las necesidades cotidianas, desde los desplazamientos a la escuela hasta las vacaciones familiares.

A medida que se acerca la temporada de expresar gratitud, iClever invita a las familias a explorar sus innovaciones que combinan la protección científica con el cuidado sincero, y garantiza que todos los niños escuchen de forma segura, aprendan libremente y crezcan con confianza.

Para más información, visite www.iclever.com .

