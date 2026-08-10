IHS Towers en Brasil y Colombia ahora se llama Vértis Torres

Tras su adquisición por parte de Macquarie Asset Management, la compañía presenta una nueva marca y posicionamiento basados en datos, ingeniería, inteligencia artificial y autonomía local

SÃO PAULO, 10 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Tras la adquisición de IHS Towers en Brasil y Colombia por parte de Macquarie Asset Management, las operaciones se realizarán bajo la marca Vértis Torres. La compañía deja de operar como filial del grupo global y se centrará exclusivamente en estos dos países, con mayor autonomía y cercanía a clientes y socios. La estructura operativa, los contratos y los canales de servicio se mantienen sin cambios.

Rafael Podestá asume como CEO de Vértis Torres. Antes de la adquisición, ocupó el cargo de CRO en IHS Latam durante dos años. Con más de diez años de experiencia en creación de valor en inversiones de capital privado, ha liderado áreas y proyectos en empresas de Pátria Investimentos, como Omnilink, Vogel Telecom y Algar Telecom.

"Este cambio refuerza nuestra capacidad de respuesta rápida a las necesidades del mercado. Seguimos comprometidos con la excelencia operativa, ahora con una estructura más cercana a nuestros clientes y mejor preparada para respaldar el crecimiento de la infraestructura de telecomunicaciones en Brasil y Colombia", afirma Rafael Podestá, CEO de Vértis Torres para Latinoamérica.

Estrategia de expansión

Actualmente, la empresa gestiona más de 8.700 torres en Brasil y 250 en Colombia. Vértis Torres inicia esta nueva fase respaldada por la capacidad de inversión de Macquarie Asset Management y una estrategia enfocada en el crecimiento sostenible de la infraestructura neutral compartida, con prioridad en regiones donde la expansión de la red requiere nuevas inversiones.

"Consideramos a Vértis Torres un activo estratégico, con un gran potencial de crecimiento acorde con la demanda de conectividad en la región", explica Fernando Lohmann, director de Macquarie Asset Management en Brasil.

Datos e inteligencia artificial

La empresa amplía el uso de inteligencia artificial y análisis de datos para optimizar operaciones y respaldar decisiones estratégicas de expansión. La base de datos de cobertura, calidad y experiencia del usuario permite identificar tendencias de demanda, anticipar necesidades de inversión y optimizar procesos de ingeniería, licencias y relaciones con propietarios.

Internamente, la IA también se incorpora a las rutinas para automatizar tareas repetitivas y permitir que los profesionales se concentren en análisis técnicos y decisiones de mayor valor añadido.

Una marca inspirada en el territorio

El nombre Vértis Torres surgió de un proceso que involucró a clientes, empleados, directivos y otros grupos de interés. Inspirada en conceptos como vértice, verticalidad, pendiente y visión, la identidad hace referencia a las torres y al papel de la empresa como nexo entre personas, tecnologías y territorios. El eslogan "Multiplicando conexiones, expandiendo horizontes" resume este propósito.

La identidad incorpora referencias al modernismo brasileño y la ingeniería latinoamericana, con formas geométricas y líneas estructurales. La paleta de colores evoca los paisajes, biomas, ríos y cielos de Brasil y Colombia, mientras el tono predominante del logotipo alude al acero de las estructuras que sustentan la conectividad.

FUENTE Vértis Torres