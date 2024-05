Illusion Aligners logra un récord con su mayor alineador en la India

MUMBAI, India, 30 de mayo de 2024 /PRNewswire/ -- En la vibrante fraternidad dental de la India, Illusion Aligners se destaca como un fabricante de confianza de alineadores transparentes. Reconocida por su compromiso con la excelencia y la utilización de tecnología de vanguardia, la marca se ha ganado un amplio reconocimiento entre los profesionales dentales indios y mundiales. Pero su último esfuerzo trasciende sus logros anteriores. Abriendo nuevos caminos en innovación, Illusion Aligners ha presentado una creación monumental, The Biggest Aligner in the country, que los ha catapultado al prestigioso Libro de los Récords de la India.

Dreaming Big, Setting Records: Illusion Aligners Creates History by Making the Biggest Aligner.

La Sra. Kashmira Shah, la Adjudicadora que representa a India Book of Records, otorgó el prestigioso premio al Sr. Rajesh Khakhar, el fundador, y al Sr. Mitesh Kariya, el COO de Illusion Aligners, el 19 de abril de 2024. Este momento inolvidable fue recibido con una alegre celebración por parte del equipo Illusion, marcando un hito histórico en su viaje. El Adjudicador elogió al equipo por sus esfuerzos y aplaudió el enfoque visionario del Sr. Rajesh Khakhar y el CEO del Sr. Sameer Merchant. El Sr. Khakhar comenzó esta empresa con un equipo de dos miembros, y se impulsó a nuevas alturas bajo el liderazgo guiado de su CEO, el Sr. Sameer Merchant.

Este Biggest Aligner tiene unas impresionantes dimensiones de 1900 mm (aproximadamente 6,23 pies) de ancho y 1650 mm (aproximadamente 5,41 pies) de altura y fue diseñado meticulosamente con material Taglus PETG. Esta creación se elaboró cuidadosamente en un diligente proceso de ocho pasos, comenzando con la recolección de impresiones, el vertido y la impresión de modelos en 3D, seguido del termoformado y el marcado preciso con láser. Luego se sometió a un acabado, pulido y control de calidad exhaustivos antes de ser empacado con precisión. Se registró oficialmente el 15 de febrero de 2024. Con este notable logro, se han grabado en las páginas de la historia. Su influencia realmente significa la calidad y precisión de la empresa en la creación de este notable alineador.

El logro pionero de la compañía, la creación de The Biggest Aligner, es un hito importante en la industria dental, que muestra su liderazgo e innovación. Al crear el alineador más grande de la India, la empresa ejemplifica su espíritu de atreverse a soñar en grande y lograr aún más. Esta impresionante creación es un testimonio de su dedicación a promover sonrisas saludables y el bienestar general de los pacientes.

Arraigados en el legado de más de 35 años de Illusion Dental Lab, Illusion Aligners redefine la odontología, ganándose la confianza y el reconocimiento de la fraternidad dental. Reconocido por su calidad premium y sus alineadores certificados por la FDA de EE. UU., Illusion Aligners ha sido fundamental en la transformación de la práctica dental de alineadores en la India. Illusion Aligners tiene múltiples variantes de Aligners, incluidos Illusion Aligners PRO, Illusion Aligners Aesthetic e Illusion Aligners FLX. FLX es la última versión que proporciona un tratamiento más rápido y de la manera más cómoda. El compromiso de la marca con la excelencia es evidente en su amplia gama de variantes de Aligner, que ofrece a los dentistas y pacientes múltiples opciones para elegir en función de sus necesidades.

Illusion Aligners, impulsados por la visión de revolucionar la odontología, se mantiene a la vanguardia de la innovación. El compromiso inquebrantable de la compañía con la remodelación del cuidado dental en todo el mundo, un compromiso que se extiende más allá de las fronteras, es evidente en sus productos pioneros.

FUENTE Illusion Aligners