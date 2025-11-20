Impulsan la sustentabilidad del tequila mexicano

CIUDAD DE MÉXICO, 20 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Francisco Baeza, vicepresidente y gerente general de Casa Herradura, aceptó que se tienen muchos retos ambientales al 2030 en la industria del tequila nacional, desde tratamiento de residuos, manejo del agua, mantener colaboración con otras industrias y enfrentar al Cambio Climático, que provoca se tenga acceso muy limitado al agua; situación que exige mayor creatividad e inversión para confrontar esta realidad, pues al agave le afecta mucha como poca lluvia.

De acuerdo con el Consejo Regulador del Tequila (CRT), en 2024 México produjo 495.8 millones de litros de tequila, de los cuales 400.3 millones se exportaron a los cinco continentes.

Subrayó que en conjunto con el CRT se mantienen prácticas de responsabilidad de cultivo de agaves en suelos seleccionados y que no se provoque deforestación en los polígonos autorizados de la región de Denominación de Origen.

Acepta que de los mayores retos que enfrenta esta industria es un excedente de agaves que puede generar plagas y campos abandonados, que daña principalmente a las medianas y pequeñas empresas. "Dichos proveedores que mantengan campos responsables se volverán esenciales para las grandes industrias, pues el consumo de tequila sigue al alza".

Resaltó que "tenemos un trabajo en sustentabilidad en su producción de tequila, en diversos aspectos, como es la mezcla de procesos artesanales en cocción de agave, cultivo responsable de esta planta, utilizar el bagazo del agave para uso de composta en campos agrícolas".

En el tema de agua, señaló que "los campos de agave, al ser planta de semidesierto sólo requiere de una esporádica vigilancia, pues no requiere riego más que el natural; mientras que tras la cosecha de piñas de agave, el agua que se usa (vinaza) recibe un tratamiento que le permita ser devuelta a la naturaleza". Para esta acción, cuentan con dos plantas de tratamiento que requirieron una inversión de 60 millones de dólares. Igualmente, en los agaves industrializados y al convertirse en composta, el gas que generan se obtiene biogás para su maquinaría.

Cabe mencionar que en fechas recientes, Tequila Herradura Reposado fue reconocido con la Medalla de Plata en el Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles 2025, un certamen internacional que distingue la calidad de los mejores destilados del mundo. Este resultado posiciona a la expresión como una de las mejores evaluadas del concurso, consolidando su reputación por la calidad, equilibrio y autenticidad.

