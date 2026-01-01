INCERGO S.A. PROMUEVE LA FUSIÓN CON SEMICONDUCTORES VISUALES MEDIANTE LA EMISIÓN DE ACCIONES Y EXHIBICIONES DE PANTALLAS 3D SIN GAFAS EN LA FERIA DE ELECTRÓNICA DE CONSUMO DE LAS VEGAS

LUXEMBURGO y FREMONT, California, 1 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Hoy, INCERGO S.A. (ICG) anunció el progreso continuo en su fusión con Visual Semiconductor Inc. (VSI), incluida la emisión de acciones en apoyo de la transacción y la expansión continua de la plataforma GF3D™ de Visual Semiconductor. Del blanco y negro al color. De plano 2D al GF3D™. La próxima revolución visual está aquí.

INCERGO y Visual Semiconductor presentarán demostraciones en vivo en el evento de la Feria de Electrónica de Consumo (CES) 2026, del 6 al 9 de enero, en LVCC, pabellón central, stand 21123, donde las empresas mostrarán pantallas 3D sin gafas GF3D™ a los medios, socios e inversores mediante demostraciones programadas y privadas.

La exhibición del evento CES destaca la tecnología GF3D™ de Visual Semiconductor, que permite experiencias 3D inmersivas sin gafas, visores o tecnologías de seguimiento ocular que invaden la privacidad. GF3D™ funciona a nivel de pantalla y convierte contenido 2D estándar en 3D inmersivo en tiempo real.

La pantalla de inicio GF3D™ de 65 pulgadas 8K está diseñada para entornos de visualización de pantalla grande y es compatible con la presentación 3D sin gafas para películas, deportes, conciertos, transmisión de contenido y juegos a distancias típicas para ver en la sala de estar.

La pantalla del teléfono inteligente GF3D™ de 6,58 pulgadas aplica la misma tecnología GF3D™ a los dispositivos móviles, lo que permite la presentación 3D sin gafas para streaming de videos, juegos, contenido de redes sociales, mapas, interfaces de usuario, fotos y vistas previas de la cámara, sin usar dispositivos portátiles.

En conjunto, estas demostraciones ilustran la escalabilidad de la tecnología GF3D™ en diferentes tamaños de pantalla y casos de uso, lo que amplía la tecnología 3D sin gafas más allá de los sistemas de realidad aumentada y realidad virtual instalados en la cabeza a las pantallas de consumo cotidiano.

La compañía cree que la era de las pantallas 2D planas ha terminado y que GF3D™ representa una transición tan importante como el cambio del sector del blanco y negro al color.

