Informe de Prologis: Las cadenas de suministro de México impulsan la resiliencia energética

CIUDAD DE MÉXICO, 3 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- El informe Perspectivas para la cadena de suministro en 2026 (2026 Supply Chain Outlook) de Prologis Inc. destaca cómo los líderes empresariales de México están rediseñando las cadenas de suministro para hacer frente a las persistentes interrupciones energéticas y fortalecer las redes regionales. El estudio se realizó en colaboración con The Harris Poll, y encuestó a más de 1.800 altos ejecutivos de todo el mundo, incluidos más de 250 de México.

"Las ingredientes acerca de la confiabilidad energética están acelerando el cambio de México hacia cadenas de suministro localizadas y autosuficientes. Para las empresas a nivel mundial, este cambio hace que México no sea solo una oportunidad cercana desde países limítrofes, sino un pilar clave de la resiliencia de la cadena de suministro", afirmó Armando Fregoso, presidente de Prologis para Latinoamérica.

Los hallazgos clave de México incluyen:

Las interrupciones en el suministro energético son generalizadas y más graves en México. El cuarenta y uno por ciento de los líderes mexicanos informaron de apagones o caídas de tensión en el último año, en comparación con el 31 % a nivel mundial. El sesenta y tres por ciento afirma no estar preparado para una catástrofe meteorológica grave, frente a aproximadamente la mitad en todo el mundo.

La regionalización se está acelerando, impulsada por la resiliencia. El ochenta y ocho por ciento de las empresas mexicanas están trasladando sus operaciones más cerca de los mercados finales, en comparación con el 77 % a nivel mundial. Los líderes consideran cada vez más la regionalización como una estrategia de resiliencia energética, y el 40 % de ellos afirma que la confiabilidad energética supera ahora a los costos laborales y arancelarios como factor principal en las decisiones sobre la ubicación.

La adopción de tecnología se centra en la resiliencia. Al igual que en el promedio mundial, más de la mitad de las empresas mexicanas incorporó sistemas de control de riesgos y existencias de seguridad durante el último año (a nivel mundial, el 87 % tomó más de tres medidas de resiliencia; México se sitúa en línea con esta cifra, con un 90 %). El cincuenta y siete por ciento de los líderes mexicanos ya están explorando el almacenamiento avanzado en baterías para futuras instalaciones, una cifra considerablemente superior a la de muchos otros países a nivel mundial.

El informe completo, Perspectivas para la cadena de suministro en 2026, está disponible aquí.

