Informe sobre Amenazas Cibernéticas en la Manufactura Muestra Alarmantes Tendencias de Ciberseguridad en la Industria

El último informe de KnowBe4 destaca las crecientes vulnerabilidades y la necesidad crítica de una mayor conciencia sobre la seguridad

TAMPA BAY, Fla., 13 de noviembre de 2024 /PRNewswire/ -- KnowBe4, proveedor de la plataforma más grande del mundo de capacitación en concienciación sobre seguridad y simulación de phishing, ha publicado su informe "Manufactura: Manteniendo la Estabilidad Mientras las Amenazas Cibernéticas Explotan en Volumen y Sofisticación". El informe examina el estado de la ciberseguridad en la industria manufacturera, las tácticas empleadas por los ciberdelincuentes y lo que las organizaciones pueden hacer para protegerse contra ellas.

Se informa que la industria manufacturera es la más afectada por los ciberataques, representando más del 25% de todos los incidentes entre las 10 principales industrias, de los cuales el 45% son ataques de malware. La industria se ha vuelto cada vez más atractiva para los ciberdelincuentes en los últimos años debido a su naturaleza interconectada – dependiendo en gran medida de varios elementos, desde materias primas hasta transporte; su vulnerabilidad – teniendo una baja tolerancia al tiempo de inactividad, y la valiosa propiedad intelectual almacenada en sus bases de datos, que podría ahorrar millones a los competidores si se obtuviera.

Aspectos destacados del informe:

El phishing se cita como el principal vector de infección inicial, seguido de la explotación de aplicaciones de cara al público.

Asia-Pacífico emergió como el principal objetivo de los ciberataques en 2023, representando más de la mitad (54%) de todos los incidentes reportados.

Europa siguió como la segunda región más atacada, con el 26% de los ciberataques, mientras que América del Norte y América Latina experimentaron el 12% y 5% respectivamente.

Se observó un alarmante aumento del 56% en los ataques de ransomware que involucran extorsión en la industria, destacando una tendencia creciente en las tácticas de los ciberdelincuentes.

La manufactura experimentó un aumento del 266% en la inyección de malware para robo de información en los sistemas, diseñado para robar inicios de sesión y otras credenciales para cuentas de correo electrónico, redes sociales y mensajería, detalles bancarios, etc.

La industria manufacturera enfrentó un dramático aumento del 88% en los pagos promedio de rescate, alcanzando casi $2.4 millones en el último año.

Según el Informe de Benchmarking de Phishing por Industria 2024 de KnowBe4, las pequeñas organizaciones manufactureras se desempeñaron bien en comparación con la línea base del 34%. Esto significa que los ciberdelincuentes tienen la posibilidad de pescar con éxito a casi 4 de cada 10 empleados en la industria manufacturera.

"La creciente dependencia de la manufactura en sistemas de TI y TO, junto con la creciente globalización de las cadenas de suministro, ha aumentado tanto la vulnerabilidad de la industria como su atractivo para los actores de amenazas", dice Sjouwerman, CEO de KnowBe4. "A medida que navegamos por estos desafíos, se está volviendo claro que aumentar la conciencia y proporcionar capacitación robusta para reconocer y prevenir intentos de phishing e ingeniería social ya no es solo una mejor práctica – es crítico. Estos esfuerzos son esenciales no solo para las organizaciones individuales, sino para mantener la estabilidad en toda la industria manufacturera global y garantizar el flujo ininterrumpido de bienes a consumidores y empresas en todo el mundo".

El informe presenta ejemplos de ataques recientes en América del Norte, Europa, Asia y Oceanía. El informe "Manufactura: Manteniendo la Estabilidad Mientras las Amenazas Cibernéticas Explotan en Volumen y Sofisticación" sirve como una llamada de atención para la industria. A medida que las amenazas cibernéticas continúan evolucionando, también deben hacerlo nuestras defensas.

Descargue el Informe de Manufactura de KnowBe4 aquí.

