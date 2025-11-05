Innovación en salud capilar: Head & Shoulders presenta su exclusiva fórmula que ayuda a retener el cabello desde la raíz

• La caída del cabello es la mayor tensión en los consumidores con problemas del cuero cabelludo en México.1

Head & Shoulders Anti-Caída Renovación Capilar ayuda a retener el cabello desde la raíz manteniendo un cuero cabelludo saludable

MEXICO CITY, 5 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- La caída del cabello es uno de los problemas dermatológicos más comunes y también de los más preocupantes para hombres y mujeres. Esto puede formar parte de un ciclo capilar, pues con el tiempo el cuero cabelludo pierde antioxidantes que generan desbalance y caída, por ello, acudir a consulta con un experto para definir el tipo de caída de cada paciente y el tratamiento adecuado es un paso clave para frenar este proceso desde el origen.

La innovación en las fórmulas para tratar este problema avanza cada vez más rápido y hoy, Head & Shoulders presenta su nuevo shampoo Anti-Caída2 Renovación Capilar, formulado con un enfoque dermatológico para actuar directamente en el cuero cabelludo y ayudar a retener el cabello desde la raíz.

La clave de este nuevo shampoo está en la ciencia detrás de su fórmula: contiene 2.7% de complejo Dermalock, poderoso antioxidante capilar, con romero, ingrediente reconocido por los consumidores para tratar la caída del cabello, dando como resultado una combinación dermatológicamente diseñada para renovar el balance del cuero cabelludo, logrando retener el cabello desde la raíz3.

Además, Head & Shoulders Anti-Caída Renovación Capilar cuenta con beneficios clínicamente comprobados que señala el Dr. José Alberto García Lozano, Cirujano Dermatólogo (@dr.josealbertogarcia):

"Basado en un estudio clínico, el 69% de los usuarios retuvo su cabello desde la raíz tras 8 semanas de uso continuo4, mientras elimina hasta el 100% de la caspa5, conservando el cuero cabelludo limpio y libre de impurezas que puedan debilitar el folículo".

Pensando en la salud del cuero cabelludo, este shampoo es libre de parabenos añadidos, cuenta con un pH balanceado y ha sido aprobado por dermatólogos del Skin Health Alliance, asegurando su tolerancia y eficacia en todo tipo de piel. A diferencia de los shampoos tradicionales, esta fórmula viene en textura gel ligera y de fácil enjuague, ideal para una experiencia fresca y sensorial sin sacrificar eficacia.

Una nueva era en el cuidado capilar comienza con el nuevo Head & Shoulders Anti-Caída Renovación Capilar, que ayuda a combatir los efectos del paso del tiempo y retener el cabello desde la raíz mientras limpia renueva y fortalece. ¡Tienes que probarlo!

Acerca de Procter & Gamble:

P&G brinda productos a consumidores de todo el mundo, y cuenta con uno de los portafolios de marcas confiables, de calidad y líderes del mundo, que incluye a Always®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Downy®, Febreze®, Gillette®, Head & Shoulders®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene® y Vick®. La comunidad P&G tiene operaciones en aproximadamente 70 países a nivel global. Visita pg.com para obtener la información y las novedades más recientes de P&G y sus marcas.

1 Source: MX – Habits & Practice – N=100 – Mar 2022

2 Hasta 95% menos caída debido al quiebre vs. un shampoo sin acondicionantes

3 Basado en estudio clínico donde el 69% de los panelistas mantuvieron el mismo número de cabellos en 8 semanas

5 Caspa visible, con uso regular

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2813748/HS_HERA_SHAMPOO_6000x6000px_012_ON.jpg

FUENTE Head & Shoulders