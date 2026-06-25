Instituto Eduardo Tricio Gómez, de la Red de Escuelas SER, es reconocido entre las 10 mejores escuelas del mundo

Cada año, los World's Best School Prizes distinguen a escuelas que están transformando vidas y comunidades a través de la educación. Más que reconocer infraestructura o recursos, el premio busca visibilizar modelos educativos capaces de generar cambios reales en sus estudiantes, sus familias y su entorno.

La categoría Colaboración con la Comunidad reconoce a escuelas que construyen alianzas sólidas con familias, organizaciones e instituciones para generar oportunidades de desarrollo y aprendizaje más allá del aula. Miles de escuelas de todo el mundo participan cada año en esta convocatoria, pero únicamente las propuestas más sobresalientes logran formar parte del Top 10 de cada categoría.

"Hace once años iniciamos este camino convencido de que el talento no depende del lugar donde una persona nace, sino de las oportunidades que encuentra en su camino. Hoy, ver al Instituto Eduardo Tricio Gómez reconocido entre las 10 mejores escuelas del mundo en "Colaboración con la Comunidad" es la confirmación de que cuando una comunidad se une alrededor de la educación, los resultados pueden llegar mucho más lejos de lo que imaginamos", señaló María Ángeles Tricio Haro, Directora General y Presidenta del Instituto Eduardo Tricio Gómez.

El Instituto Eduardo Tricio Gómez forma parte de la Red de Escuelas SER, un modelo educativo que busca transformar vidas y comunidades a través de educación de alta calidad para niñas, niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad.

SER opera bajo un modelo gratuito basado en un compromiso compartido entre escuela, familia y estudiante. La convicción detrás de este modelo es simple: el talento está distribuido de manera uniforme, pero las oportunidades no. Por ello, trabaja para que el origen de una persona no determine su destino.

Lo que comenzó hace 16 años con 28 estudiantes hoy integra 27 escuelas en México, atiende a casi 6 mil estudiantes y cuenta con más de 500 docentes comprometidos con la formación de las nuevas generaciones.

"SER es mucho más que una escuela; es una comunidad que cree profundamente en el poder de la educación para cambiar historias. Este reconocimiento al Instituto Eduardo Tricio Gómez nos llena de orgullo porque demuestra que cuando estudiantes, familias, docentes y aliados trabajan juntos, el impacto trasciende las aulas y puede convertirse en un referente para México y para el mundo", destacó Yael Karakowsky, Directora General de SER.

Tras ser seleccionado entre las 10 mejores escuelas del mundo en la categoría Colaboración comunitaria, el Instituto Eduardo Tricio Gómez inicia una nueva etapa en la que buscará sumar el respaldo de personas de México y del mundo a través de una votación pública para definir a la escuela ganadora de la categoría. La votación estará abierta del 25 de junio al 29 de octubre de 2026 a través del sitio vote.worldsbestschool.org

"Este reconocimiento demuestra que invertir en educación de calidad es una de las decisiones más transformadoras que puede tomar una sociedad. Lo que hoy celebra el mundo es el esfuerzo de estudiantes, familias, docentes y aliados que durante años han trabajado para construir oportunidades y transformar vidas a través de la educación", afirmó Eduardo Tricio Haro, Presidente del Consejo de SER.

Los World's Best School Prizes reconocen a escuelas extraordinarias de todo el mundo que están transformando vidas y comunidades. Su objetivo es visibilizar modelos educativos capaces de inspirar a otras instituciones y contribuir al progreso de la educación a nivel global.

El Instituto Eduardo Tricio Gómez invita a toda la sociedad mexicana a sumarse a esta iniciativa y apoyar con su voto a una escuela que hoy representa con orgullo a Torreón, Coahuila y México ante el mundo.

Vota por el Instituto Eduardo Tricio Gómez en: https://vote.worldsbestschool.org/

Contacto de prensa

Deyanira Santillán

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FUENTE Escuela SER