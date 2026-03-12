Instructure, los creadores de Canvas, lanzan en Latinoamérica "IgniteAI Agent": el agente de IA al servicio de los docentes

Instructure, la compañía detrás de Canvas LMS, elige a Latinoamérica como una de las primeras regiones para desplegar su nuevo agente de IA para educación.

El nuevo agente no sólo automatiza tareas dentro de Canvas, sino que está diseñado para trabajar junto con las tecnologías de socios que las instituciones ya utilizan.

La herramienta permite a las instituciones educativas automatizar flujos de trabajo complejos, liberando a los profesores de tareas repetitivas para centrarse en la enseñanza.

CIUDAD DE MÉXICO, 12 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Instructure, el ecosistema de aprendizaje líder y compañía creadora de Canvas LMS (sistema de gestión de aprendizaje), anunció hoy el lanzamiento de IgniteAI Agent. Un agente de IA para educación impulsado por Amazon Web Services (AWS) que ofrece una capacidad de flujo de trabajo segura y transparente y ayuda a las instituciones a gestionar la transición hacia la IA agentiva. Disponible inicialmente en Estados Unidos y Latinoamérica, el agente coordina tareas que consumen tiempo y aportan poco valor educativo, para devolverle tiempo a los docentes y amplificar el potencial humano. Visita el sitio web de Instructure para obtener más información sobre IgniteAI Agent y el sitio del Suplemento de Inteligencia Artificial para revisar los términos aplicables.

Más allá de la generación de contenido: La IA que "hace" cosas

A diferencia de los chatbots tradicionales que solo generan texto, IgniteAI Agent tiene la capacidad de orquestar flujos de trabajo completos. Esto permite que la tecnología se encargue de tareas de bajo valor educativo pero que consumen mucho tiempo.

Con un solo comando (prompt), los educadores ahora pueden iniciar y coordinar acciones como:

Crear y organizar módulos completos de cursos.

Ajustar todas las fechas de entrega de un semestre simultáneamente.

Buscar contenido complementario alineado con los materiales del curso.

Automatizar la revisión de discusiones y la generación de rúbricas.

"No basta con automatizar tareas. A medida que la IA asume mayores responsabilidades, debemos incorporar calidad, rigor y mecanismos de verificación en la forma en que se definen y evalúan los resultados educativos", afirmó Shiren Vijiasingam, director de Producto de Instructure. "IgniteAI Agent está diseñado para ser esa capa de rendición de cuentas, garantizando que, al escalar la eficiencia, también elevemos la integridad del proceso de aprendizaje, manteniendo al docente en el centro. Esta es tecnología basada en agentes, creada para la educación de manera responsable, transparente y en colaboración con nuestros clientes".

Diseñado como un agente abierto y extensible para la educación, IgniteAI Agent está construido para trabajar no solo a través de los productos de Instructure, sino junto con tecnologías de sus socios de confianza que las universidades y escuelas ya utilizan. Instructure está colaborando activamente con socios de todo el ecosistema edtech para permitir que el agente incorpore de forma segura las capacidades de los socios directamente en el flujo de trabajo de un educador, permitiéndoles aprovechar esas capacidades con mayor frecuencia y minimizando la fricción.

"Para nosotros, el poder de IgniteAI y del agente no es teórico", señaló Brandon Mitchell, director de Diseño y Tecnología Instruccional de Hinds Community College en Estados Unidos. "Lo estamos utilizando ahora mismo para construir módulos, diseñar páginas, mejorar la accesibilidad y acelerar la creación de contenido. Estamos entusiasmados de seguir probando y descubriendo nuevas posibilidades, porque el potencial es enorme".

Privacidad y la "Tabla Nutricional" de la IA

En un contexto donde la privacidad de los datos de los estudiantes es una preocupación creciente en Latinoamérica, Instructure ha implementado un marco de "confianza por diseño". El agente opera bajo una arquitectura de circuito cerrado, lo que garantiza que los datos de las instituciones no se utilicen para entrenar modelos externos.

Además, la compañía introduce el concepto de AI Nutrition Facts (Tabla Nutricional de IA), que ofrece transparencia sobre los modelos utilizados y las protecciones de privacidad. Las instituciones tienen control total para activar estas funciones a nivel de curso o departamento, asegurando que el uso de la IA sea siempre una decisión institucional y no una imposición tecnológica.

Disponibilidad y Acceso

Para facilitar la adopción y permitir que las instituciones experimenten con esta tecnología sin barreras, el IgniteAI Agent está disponible sin costo para los usuarios de Canvas en Latinoamérica hasta el 30 de septiembre de 2026.

Los administradores y educadores de Canvas pueden habilitar el agente directamente desde las opciones de funcionalidad de la plataforma. Para aprender más sobre IgniteAI Agent e intercambiar ideas con más de dos millones de educadores alrededor del mundo, visita la comunidad online de Instructure.

Acerca de Instructure

Instructure está dando forma al futuro del aprendizaje al ofrecer un ecosistema diseñado para anticiparse a los cambios, que ayuda a los estudiantes a prosperar en el entorno del mañana. Nuestra visión es impulsar un futuro donde la tecnología educativa impulse continuamente el potencial humano, permitiendo que las personas prosperen en un mundo en constante cambio. El ecosistema de Instructure respalda a educadores, instituciones y estudiantes a lo largo de todos los niveles de educación —básica, superior y en el entorno laboral—, mejorando la experiencia de aprendizaje en cada etapa, edad y transición clave. Más información sobre IgniteAI Agent, el agente de IA de Instructure, en www.instructure.com/es

Contacto

Ana Calabrese

Gerente de Comunicaciones

Instructure

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FUENTE Instructure