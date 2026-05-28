Inteligencia Artificial y el futuro del desarrollo inmobiliario en México

Entrevista a Ricardo Julián Yaffar Gabriel, CEO de Grupo Inmobiliario Saida

CIUDAD DE MÉXICO, 28 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- La inteligencia artificial dejó de ser una promesa del futuro para convertirse en una herramienta que usamos cada vez más. En el sector inmobiliario, su impacto está redefiniendo la manera en que se diseñan, construyen y operan los espacios. Julián Yaffar, CEO de Grupo Inmobiliario Saida, comparte su visión sobre cómo esta tecnología está transformando la industria y qué significa para los desarrolladores que quieren mantenerse relevantes.

¿Cómo está cambiando la inteligencia artificial al sector inmobiliario?

"La IA está impactando en prácticamente todas las etapas del proceso inmobiliario: desde el análisis de mercado y la selección de terrenos, hasta el diseño arquitectónico, la gestión de obras y la operación de los edificios terminados. Lo que antes tomaba semanas de análisis hoy puede resolverse en horas con las herramientas correctas", explica Julián Yaffar.

La automatización de edificios es uno de los campos de mayor crecimiento. Sistemas inteligentes de climatización, seguridad, consumo energético y mantenimiento predictivo están dejando de ser un diferenciador de lujo para convertirse en un estándar que el mercado empieza a exigir. Los compradores e inquilinos de hoy valoran la eficiencia y la conectividad tanto como los metros cuadrados.

¿Están los desarrolladores mexicanos adoptando estas tecnologías?

"Hay un proceso de adopción en marcha, pero todavía hay una brecha importante. Los desarrolladores que están incorporando estas herramientas están logrando mayor eficiencia en costos, menos errores en obra y productos finales más competitivos. Quienes ignoren esta transformación corren el riesgo de quedar rezagados en un mercado cada vez más exigente", advierte Yaffar.

Para Julián Yaffar, la inteligencia artificial no reemplaza la experiencia ni el criterio del desarrollador, sino que lo potencia. La capacidad de procesar grandes volúmenes de datos para tomar mejores decisiones de inversión, anticipar riesgos y optimizar recursos es una ventaja competitiva que ningún actor serio del sector puede ignorar.

¿Qué recomienda a los desarrolladores que quieren dar este paso?

"Empezar. No hay que esperar a tener todo resuelto para comenzar a incorporar tecnología. Se puede iniciar con herramientas de análisis de mercado, con sistemas de gestión de proyectos inteligentes o con automatización básica en los desarrollos. Lo importante es moverse, aprender y adaptarse."

Julián Yaffar concluye que los edificios del futuro serán digitales, sostenibles y conectados, y México tiene la oportunidad de construirlos. Los desarrolladores que entiendan hoy que la inteligencia artificial es un aliado estratégico serán quienes lideren la industria en la próxima década.

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FUENTE Grupo Inmobiliario Saida