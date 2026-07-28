INVEX Banco coloca 9,000 mdp en el mercado de deuda en lo que va de 2026 tras exitosa reapertura

INVEX Banco colocó 4,000 mdp en la reapertura de sus certificados bursátiles bancarios BINVEX 26 y BINVEX 26-2.





La emisión original se realizó en mayo por 5,000 mdp, con la reapertura de julio se alcanzó un monto de emisión de 9,000 mdp.





Los recursos fortalecerán la estructura de fondeo y respaldarán el crecimiento de la cartera de crédito.

CIUDAD DE MÉXICO, 28 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- INVEX Banco consolidó exitosamente la colocación de 9,000 millones de pesos (mdp) en Certificados Bursátiles Bancarios en el mercado de deuda local en lo que va de 2026, tras realizar el pasado 17 de julio una exitosa reapertura por 4,000 millones de pesos que registró una sobresuscripción de 1.25 veces.

Esta reapertura se suma a la emisión original de 5,000 millones de pesos realizada en mayo de este año, la cual alcanzó una demanda de 2.3 veces el monto objetivo inicial de 3,000 millones de pesos y permitió ejercer en su totalidad la opción de sobreasignación por 2,000 millones de pesos, elevando el monto total de la emisión inicial.

La operación comprendió dos emisiones bajo la modalidad de vasos comunicantes, identificadas con las claves BINVEX 26 y BINVEX 26-2, las cuales obtuvieron calificaciones AA-(mex) por Fitch Ratings y AA-.mx por Moody's Local, reflejando la sólida calidad crediticia de la institución.

"La respuesta del mercado confirma la confianza de los inversionistas en la estrategia y solidez financiera de INVEX. Los recursos obtenidos, que consolidan un total de 14,000 millones de pesos, a través del programa de certificados bursátiles bancarios, fortalecerán nuestra estructura de fondeo y nos permitirán seguir impulsando de manera decidida el crecimiento de nuestra cartera de crédito para personas y empresas", señaló Jean Marc Mercier, director general de INVEX Grupo Financiero.

"Esta operación de INVEX Banco muestra cómo el mercado de valores transforma la confianza de los inversionistas en financiamiento productivo para la economía. Los 9 mil millones de pesos colocados no sólo fortalecen a una institución financiera sólida, sino que también contribuyen a ampliar el crédito, impulsar la actividad económica y generar valor para México", señaló Jorge Alegría, director general de Grupo BMV.

Los recursos obtenidos contribuirán a diversificar las fuentes de financiamiento de INVEX Banco, extender el perfil de vencimientos de su deuda y respaldar el crecimiento de su cartera de crédito en los distintos segmentos donde participa.

Con la reapertura de julio, la serie BINVEX 26 acumula un saldo en circulación de 2,700 millones de pesos (tras emitir 1,700 millones de pesos adicionales), colocada a una tasa de interés variable equivalente a TIIE de Fondeo + 0.95% y con un plazo remanente de 2.85 años. Por su parte, BINVEX 26-2 alcanza un monto acumulado de 6,300 millones de pesos (tras sumar 2,300 millones de pesos adicionales), con una tasa fija de 10.11% (equivalente a M Bono 2031 + 130 puntos base) y un plazo remanente de 4.85 años.

Como parte de esta estrategia, INVEX Banco mantiene ampliado el monto autorizado de su Programa de Certificados Bursátiles Bancarios de largo plazo a 20,000 millones de pesos. Tras el saldo acumulado por las emisiones de octubre de 2025 (5,000 millones de pesos) y de 2026 (9,000 millones de pesos), que totalizan 14,000 millones de pesos vigentes en el mercado, la institución mantiene una capacidad disponible de 6,000 millones de pesos para futuras reaperturas o nuevas colocaciones, lo que le brinda mayor flexibilidad para atender sus necesidades de financiamiento conforme a las condiciones del mercado.

La oferta se realizó con INVEX Casa de Bolsa y Casa de Bolsa Santander como intermediarios colocadores; Galicia Abogados actuó como asesor legal y Multiva como representante común.

Con estas emisiones, INVEX Banco fortalece su presencia en el mercado de deuda local y consolida una estructura de financiamiento que respaldará la ejecución de su estrategia de crecimiento en los próximos años.

Acerca de INVEX Banco

Banco INVEX, S.A., Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero, es una institución financiera mexicana especializada en Banca de Consumo, Banca Empresarial, Banca Privada y Patrimonial, y servicios Fiduciarios. Es líder en marcas compartidas, cuenta con alianzas con Volaris, Walmart, Sam's Club, IKEA, Amazon y Despegar, atiende a más de 1.5 millones de clientes, y es de los fiduciarios más importantes del país. Al primer trimestre de 2026, su cartera de crédito comercial y de consumo ascendió a 52,267 mdp y su capital contable alcanzó 11,350 mdp. Banco INVEX es una entidad de INVEX Grupo Financiero, subsidiaria de INVEX Controladora, la cual cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores con la clave INVEX A.

Acerca de Grupo BMV

La Bolsa Mexicana de Valores con más de 130 años de experiencia hace posible el funcionamiento del mercado de valores y derivados en México, a través de un grupo de empresas líderes que ofrecen servicios en los mercados de capitales, derivados y deuda, así como servicios de post-trade, productos de información y valor agregado

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FUENTE INVEX Banco