iPos es seleccionado por TinySeed y se integra a su generación Otoño 2025 para acelerar crecimiento sostenible en retail omnicanal

CIUDAD DE MÉXICO, 4 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- iPos, plataforma mexicana de punto de venta en la nube para retail omnicanal, anunció que fue seleccionada para integrarse al portafolio de TinySeed como parte de su generación Otoño 2025, un programa internacional que impulsa a compañías B2B SaaS con enfoque en crecimiento rentable y de largo plazo. Con esta selección, iPos se convierte en la primera empresa mexicana y una de las primeras en Latinoamérica en formar parte del programa.

Fundada en México en 2019, iPos desarrolla una plataforma que integra punto de venta multi-sucursal, inventarios, facturación y operación omnicanal en un solo entorno en la nube. Hoy, miles de usuarios operan diariamente con iPos para vender y administrar sus tiendas con mayor control y eficiencia.

"Ser parte de TinySeed es un hito estratégico para iPos y un respaldo a nuestra visión de construir una compañía sólida y duradera", comentó Ibone Ariztegui, fundadora y CEO de iPos. "Damos este paso porque creemos profundamente que nuestros clientes merecen cada vez mejor tecnología y un servicio más robusto. Esta alianza nos permitirá seguir invirtiendo en producto, en equipo y en innovación para consolidarnos como referente en soluciones POS para el retail omnicanal en México y Latinoamérica".

¿Qué es TinySeed y qué valor aporta?

TinySeed es una aceleradora y fondo global creado en 2018 para apoyar a empresas de software B2B que buscan escalar sin caer en el modelo de "crecer a toda costa". Su propuesta combina capital con un acompañamiento práctico para ayudar a las empresas de su portafolio a fortalecer su estrategia y ejecución en temas clave del negocio, con una visión de crecimiento sostenible.

Lo que viene para iPos

La incorporación a TinySeed permitirá a iPos acelerar inversiones en escalabilidad y mejoras de producto, fortaleciendo la experiencia para clientes que operan tiendas físicas y canales digitales. El objetivo es claro: ayudar a más negocios a vender de forma omnicanal con control total y crecer con confianza.

"Nada de esto tendría sentido sin la confianza de quienes nos acompañan día a día: clientes, aliados y colaboradores. Este logro también es suyo. Gracias por ser parte del camino. Lo mejor está por venir", agregó Ariztegui.

Acerca de iPos

iPos es una plataforma de punto de venta en la nube para retail omnicanal que integra ventas, inventarios, facturación y operación multi-sucursal en un solo sistema, facilitando la administración y el crecimiento de negocios en México y Latinoamérica.

Acerca de TinySeed

TinySeed es una aceleradora y fondo global para compañías B2B SaaS. Su programa combina financiamiento, mentoría y comunidad para ayudar a founders a escalar negocios sólidos con enfoque en crecimiento rentable y de largo plazo.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2924259/Logo_Color.jpg

FUENTE IPOS