IQOS Curious X y ZAMNA lanzan alianza global comenzando en Tulum, donde la curiosidad enciende el ritmo de la Jungla

Vive ZAMNA Tulum 2026: una serie de eventos de música electrónica con acceso exclusivo disponible a través de la plataforma Together Club, celebrando a la comunidad de 140 mil consumidores adultos de IQOS en México.

CIUDAD DE MÉXICO, 25 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- IQOS, el sistema de calentamiento de tabaco líder en el mundo, anuncia una colaboración global con el icónico festival de música ZAMNA. Esta asociación marca el comienzo de una nueva era en experiencias inesperadas en todo el mundo donde la música y la innovación convergen.

La asociación global se presentó oficialmente en Ciudad de México con una actuación exclusiva del dúo italiano Agents of Time. El viaje comienza en el legendario festival ZAMNA Tulum, fortaleciendo su posición como un destino global de visita obligada.

Los aspectos más destacados de la programación incluyen un exclusivo show LIVE de Año Nuevo presentado por el productor italiano y cofundador de Afterlife, MRAK. El reconocido DJ de la escena global, David Guetta, regresa para encender la selva, mientras que el colectivo Keinemusik está listo para un viaje sensorial atemporal con un nuevo capítulo de "The Kloud".

Además, ZAMNA presenta Pulse of Gaia, un concepto nuevo e innovador diseñado para reconectar a los asistentes con la naturaleza. El cartel debut presenta al legendario dúo Justice, acompañado por Boys Noize. La temporada culmina con el esperado regreso del DJ sudafricano Black Coffee.

IQOS Curious X Zamna Tulum ofrecerá una experiencia inigualable del festival en IQOS HOUSE. Esta activación inmersiva brindará a los consumidores adultos la oportunidad de vivir experiencias exclusivas, incluyendo la personalización de dispositivos, el acceso VIP y la oportunidad de conocer a los artistas.

"IQOS Curious X y ZAMNA no son solo colaboradores; estamos orgullosos de comenzar esta asociación global en México, invitando a los usuarios adultos de nicotina a conectarse y superar los límites de la innovación audaz y la elección positiva", dijo Daniel Cisneros, Director de Categoría Heat no Burn para Latinoamérica y Canadá de PMI.

"IQOS Curious X y ZAMNA son marcas unidas por una pasión por la innovación. A través de esta asociación, nuestro objetivo es crear experiencias memorables que fomentan un sentido de comunidad, dijo Javier Bergaz, Director de Desarrollo de Negocios de ZAMNA.

Leonardo de Alencar, Vicepresidente de Productos Libres de Humo México de PM, agregó: "IQOS Curious X se enorgullece de defender la curiosidad, la innovación y la cultura en México. Seis años después de su lanzamiento, IQOS ha establecido con éxito una comunidad de más de 140 mil consumidores adultos en México".

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2831462/ed_iqos_sofitel_zamna_90.jpg

FUENTE IQOS