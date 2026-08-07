ISO 37301: CORPORATIVO KOSMOS, PRIMERA EMPRESA ALIMENTARIA EN MÉXICO CERTIFICADA EN COMPLIANCE

CIUDAD DE MÉXICO, 7 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Corporativo Kosmos se convirtió en la primera empresa del sector alimentario en México en certificarse bajo la norma ISO 37301, el estándar internacional para sistemas de gestión de compliance. El hito confirma que las empresas ya no sólo compiten por precio o capacidad operativa: compiten por confianza.

Cuando una organización administra hospitales, industrias, hoteles, centros penitenciarios o programas de alimentación, sus clientes necesitan tener certeza de que detrás de cada servicio hay procesos auditables, estándares internacionales y una cultura organizacional orientada al cumplimiento.

En ese contexto, las certificaciones han dejado de ser un requisito administrativo para convertirse en un elemento estratégico. Representan evidencia objetiva de que una empresa cuenta con procesos capaces de responder a los más altos niveles de exigencia.

No basta con afirmar que una organización trabaja con calidad, inocuidad o ética. Hoy es indispensable demostrarlo mediante evaluaciones independientes que validen cada etapa de la operación.

En la industria alimentaria, esta confianza comienza desde el origen de los insumos y acompaña todo el recorrido hasta que los alimentos llegan al consumidor.

Por ello, certificaciones como TIF, HACCP, ISO 22000 y el Distintivo H constituyen la base operativa del sistema: garantizan la sanidad, la trazabilidad y el control de riesgos a lo largo de la cadena alimentaria. Pero el verdadero diferenciador de Corporativo Kosmos está en su capacidad de entrega y en la forma en que opera su sistema de gobernanza y de cumplimiento normativo.

Pero la confianza no depende únicamente de la inocuidad. También se construye a partir de una gestión responsable de toda la organización. En ese sentido, la ISO 37301 posicionó a Corporativo Kosmos como la primera empresa del sector alimentario en México certificada en un sistema internacional de gestión de compliance, fortaleciendo su modelo de gobernanza y cumplimiento ético. A ello se suman certificaciones como ISO 9001, que respalda la mejora continua y la calidad de los procesos; ISO 45001, enfocada en la seguridad y salud ocupacional; ISO 14001, que fortalece la gestión ambiental; el Distintivo ESR, obtenido durante ocho años consecutivos; además de certificaciones especializadas como ISO/PAS 45005 y el Distintivo PARE, que acreditan la capacidad para mantener operaciones seguras y continuas incluso en escenarios de riesgo epidemiológico.

Estos estándares no operan de forma aislada: conforman un sistema de gestión que conecta el control de calidad, el cumplimiento normativo y la gobernanza corporativa en una sola arquitectura, de modo que la calidad y la inocuidad no dependen de una persona o de una instalación, sino de procesos estandarizados que se auditan y se replican todos los días en miles de puntos de servicio.

En un entorno en el que inversionistas, clientes e instituciones realizan procesos de debida diligencia cada vez más rigurosos, operar conforme a estándares internacionales representa una ventaja competitiva. No solo facilita el acceso a nuevos mercados, fortalece la reputación y genera confianza entre los grupos de interés, sino que también permite garantizar la continuidad operativa en actividades en las que un error puede afectar la salud de las personas o el funcionamiento de instituciones estratégicas.

Para Corporativo Kosmos, la certificación ISO 37301 se suma a una estrategia de cumplimiento que ya integra más de una decena de estándares internacionales y refuerza su intención de diferenciarse en procesos de debida diligencia cada vez más exigentes por parte de clientes e inversionistas.

FUENTE Kosmos