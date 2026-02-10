itel lanza el smartphone económico A100C: un avance revolucionario con una durabilidad inigualable y un buen precio

SHENZHEN, China, 9 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- itel, una marca mundial dedicada al empoderamiento tecnológico y número uno en el segmento de smartphones de 75 USD, lanzó su nuevo smartphone A100C, diseñado para ofrecer estilo y durabilidad. Ofrece una textura de alta calidad y una interacción inteligente con IA, todo ello a un precio que pone estas fiables funciones al alcance de millones de personas.

itel, una marca que potencia la tecnología, Siempre pensando primero en los consumidores

itel A100C: nuevo lanzamiento con durabilidad y precio económico

Aprovechando una cadena de suministro mundial integrada y operaciones optimizadas que llevan más de 15 años en funcionamiento, itel sigue ofreciendo productos inteligentes con un valor excepcional, lo que reduce las barreras tecnológicas para los consumidores de los mercados emergentes. El lanzamiento del A100C marca un hito en la mejora de la marca itel este año, ya que pone la experiencia de la IA al alcance de las masas y garantiza que los usuarios de los niveles T3-5 puedan acceder a una experiencia móvil inteligente con la misma facilidad y disfrute que los de los mercados desarrollados.

itel A100C, su smartphone resistente de grado militar

El A100C, el nuevo smartphone lanzado al mercado latinoamericano, rompe el mito de que la resistencia tiene que ir acompañada de un precio desorbitado. Diseñado según los estándares militares y equipado con funciones fiables, el itel A100C es su mejor aliado para el trabajo, la aventura y la vida cotidiana. Ante los momentos impredecibles y los entornos exigentes de la vida, su smartphone no debería ser un dispositivo tecnológico frágil, sino un compañero sólido como una roca en el que pueda confiar plenamente. El smartphone A100C está fabricado con una durabilidad de grado militar que supera los estándares del sector, integrando tecnología de protección avanzada en cada detalle de su diseño. Está diseñado para acabar con sus preocupaciones por las caídas de una vez por todas, para que pueda mantenerse concentrado y valiente, sin renunciar a nada.

Además de una protección fiable, también podrá disfrutar de una experiencia visual envolvente en una pantalla grande y supernítida de 6,6 pulgadas, con una alta frecuencia de actualización de 90 Hz y una batería de 5000 mAh con 32 días de autonomía en reposo. Además, es compatible con funciones inteligentes y prácticas, como el intercambio NFC con un solo toque, la conexión sin cables Ultra-link de 1,2 km y el mando a distancia por infrarrojos, que facilitan la transferencia de datos en red.

Como marca mundial con más de 15 años de trayectoria, itel realmente refina el valor de los smartphones económicos, y está lista para convertirse en el nuevo punto de referencia de lo que los consumidores pueden esperar de un smartphone accesible, lo que reduce las barreras de los productos de vida inteligente para los consumidores y ofrece una experiencia fluida en los mercados emergentes. El itel A100C está diseñado como una combinación perfecta de estilo, estabilidad y velocidad para el uso diario, lo que encaja a la perfección con el concepto de la marca itel de ofrecer productos electrónicos inteligentes y fiables a los consumidores más básicos.

Acerca de itel:

Fundada hace más de 15 años, itel es una marca de tecnología empoderadora para las masas. Con la filosofía de marca "Disfrute de una vida mejor", la misión de itel es proporcionar productos electrónicos de consumo asequibles a los consumidores de los mercados emergentes. En 2025, itel ha ampliado su presencia en más de 80 mercados emergentes de todo el mundo, incluidos África subsahariana, el sudeste asiático, el sur de Asia, Medio Oriente y Latinoamérica. itel cuenta con un catálogo de productos que incluye smartphones, accesorios electrónicos, electrodomésticos y productos de estilo de vida. En 2024, ocupó el puesto n.º 1 como marca mundial de teléfonos inteligentes por debajo de 75 dólares y como marca de teléfonos móviles básicos.

Para más información, visite: https://www.itel-life.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2889627/itel_A100C_Newly_Launch_Durability_Budget_friendly_Price.jpg

FUENTE itel Mobile Limited