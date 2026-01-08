Ivanti selecciona a Bpod para acelerar su expansión en LATAM

Noticias proporcionadas porIvanti
Colaboración estratégica para impulsar el crecimiento, ampliar la cuota de mercado y fortalecer alianzas en Latinoamérica
SALT LAKE CITY, 8 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Ivanti, una empresa global de software de TI y seguridad, anunció hoy que ha seleccionado a Bpod para impulsar su presencia en LATAM y expandir su huella en toda la región de Latinoamérica (LATAM). Esta colaboración aprovecha la probada trayectoria de éxito de Ivanti y la experiencia regional de Bpod, marcando un hito significativo en el compromiso de Ivanti con el crecimiento, la innovación y la mejora del compromiso con clientes y socios en toda LATAM.
Como parte de esta expansión, Ivanti ha incorporado a varios nuevos miembros del equipo procedentes de Bpod, quienes están dedicados a atender el mercado LATAM. Sus conocimientos locales y experiencia en la industria serán fundamentales para acelerar el desarrollo de negocios de Ivanti, profundizar las relaciones con los socios existentes y apoyar a los clientes mediante soluciones personalizadas que respondan a las necesidades cambiantes del mercado.
"Nuestra colaboración con Bpod representa un paso transformador en la estrategia de LATAM de Ivanti", señaló Max Mayorga, Vicepresidente Regional de Alianzas LATAM en Ivanti. "Al ampliar nuestro equipo y aprovechar la experiencia regional de Bpod, estamos acelerando el crecimiento, fortaleciendo nuestro ecosistema de socios y ofreciendo mayor valor a los clientes. Estamos entusiasmados por las oportunidades que brinda esta alianza, especialmente a medida que expandimos nuestra presencia en Brasil y en toda Latinoamérica".
Basándose en logros previos en la región, Ivanti está preparada para incrementar su cuota de mercado en LATAM fortaleciendo su red de socios y ofreciendo soluciones innovadoras que permitan a las organizaciones prosperar en el dinámico entorno actual. La alianza pone especial énfasis en Brasil, la economía más grande de la región, al tiempo que apunta a un crecimiento adicional en países clave de LATAM. Con la amplia red de Bpod y el portafolio integral de productos de Ivanti, ambas compañías están bien posicionadas para satisfacer las diversas necesidades de negocios en todo el continente.
"Aliarnos con Ivanti nos permite llevar soluciones de TI y seguridad de clase mundial a un espectro más amplio de empresas en LATAM", afirmó Leonardo Gonzalez, Director de BPO en Bpod. "Juntos, fomentaremos una colaboración más profunda con los socios, impulsando la innovación y el crecimiento en la región".
Ivanti y Bpod emplearán estrategias modernas de generación de demanda diseñadas para aumentar el conocimiento y la adopción de las soluciones de Ivanti entre las empresas latinoamericanas. Al combinar el marketing digital, el alcance dirigido y campañas localizadas, la alianza busca descubrir nuevas oportunidades, acelerar la generación de prospectos y ofrecer resultados medibles para los grupos de interés.
Esta alianza subraya el compromiso continuo de Ivanti con el mercado LATAM y su dedicación a empoderar a las organizaciones con tecnología que transforma los resultados comerciales. Ambas compañías esperan una colaboración exitosa que aporte valor duradero a socios, clientes y partes interesadas.
About Ivanti
Ivanti is a global enterprise IT and security software company dedicated to unlocking human potential by managing, automating and protecting data and systems to empower continuous innovation. With adaptable software solutions tailored to customer needs, Ivanti empowers IT and security teams to enhance operational efficiency, cut costs and proactively mitigate security risks. At the heart of Ivanti's offerings is the AI-powered Ivanti Neurons platform, which transforms the way IT and security teams operate. By delivering unified, reusable services and tools, the platform helps ensure consistent visibility, scalability, and secure solution implementation, enabling teams to work smarter, not harder. Over 34,000 customers, including 85 of the Fortune 100, have chosen Ivanti to meet their challenges. Ivanti follows "Secure by Design" principles to provide software solutions that scale with our customers' needs to help enable IT and Security to improve operational efficiency while reducing costs and proactively reducing risk. Ivanti fosters an inclusive environment where diverse perspectives are honored and valued, reflecting a commitment to a sustainable future for customers, partners, employees and the planet. Learn more at www.ivanti.com and follow us on social media @GoIvanti.
About Bpod
BPOD is a company that serves as a platform for establishing and expanding the business of IT vendors in Emerging Markets.
We serve as the Local Sales Office for the vendors we represent in our assigned territories. In a traditional go-to-market model, vendors drive their visión and strategy. To reach customers worldwide, they establish local sales offices that work alongside partners to develop markets and drive sales. BPOD replicates this local sales presence, operating as if the vendor had its own team on the ground. We hire key in-country personnel who fully embody the vendor's brand and mission.
This scalable and agile model gives vendors the advantages of local market expertise, seamless execution, and cost efficiency — unlocking growth in regions where in-house expansion would be complex or cost-prohibitive. With BPOD, vendors gain the speed and flexibility to thrive in new markets without the overhead of building operations from scratch.
Información de contacto
Para consultas de prensa o información adicional, por favor contacte a:
- Ivanti Relaciones con Medios: [email protected]
- Comunicaciones Bpod: [email protected]
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2768159/Ivanti_Logo_2025.jpg
FUENTE Ivanti
