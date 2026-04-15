JAFRA se posiciona entre los 10 Mejores Empleadores de México 2026, según Forbes

La compañía fue reconocida en el lugar #10 de la categoría Bienes de Consumo No Duraderos en el ranking 2026

CIUDAD DE MÉXICO, 15 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- JAFRA fue reconocida como una de las empresas mejor evaluadas, al posicionarse en el lugar #10 en la categoría de Bienes de Consumo No Duraderos dentro del ranking Los Mejores Empleadores de México 2026, elaborado por Forbes en colaboración con Statista.

Este reconocimiento cobra relevancia en un entorno donde la atracción y retención de talento se ha convertido en un factor estratégico para las organizaciones, particularmente en industrias altamente competitivas y en constante transformación.

"Este distintivo valida el compromiso de JAFRA con el desarrollo de su talento y una cultura basada en la confianza, la colaboración y el crecimiento real de las personas", afirmó Pilar Sánchez, Directora General de JAFRA México.

"Nuestro propósito es crear oportunidades que transformen vidas. A través de nuestro modelo, impulsamos a miles de emprendedores en México a construir su propio negocio, generando impacto en sus familias y comunidades", añadió.

La evaluación considera la percepción de empleados y del público en general sobre aspectos clave como ambiente laboral, salarios, oportunidades de desarrollo y reputación corporativa, a partir de una encuesta independiente aplicada a más de 10,000 colaboradores de empresas con al menos 250 empleados en México.

Con más de 45 años de presencia en el país, JAFRA reafirma su compromiso con la creación de oportunidades para el desarrollo del talento y el fortalecimiento de una cultura organizacional incluyente, orientada al crecimiento sostenible.

La lista completa de Los Mejores Empleadores de México 2026 puede consultarse en el sitio web de Forbes.

Acerca de JAFRA México

Empresa líder en ventas por catálogo en México que, a través de sus valores, impulsa la construcción de una comunidad incluyente de emprendedores, ofreciendo uno de los esquemas de negocio más sólidos en productos para el cuidado de la piel, cosméticos y fragancias de alta calidad. En 1979, nace JAFRA México con la misión de empoderar el liderazgo de las mujeres mexicanas mediante su programa de venta directa dirigido a comerciantes independientes.

Hoy, a 46 años de su fundación, la compañía cuenta con un Centro de Distribución en el Estado de México (Serviday), cuyo sistema flexible y eficiente de armado de pedidos le permite atender de forma personalizada las solicitudes de sus emprendedores y líderes. Asimismo, su planta de producción en Querétaro, amplia y moderna, está diseñada con capacidad de expansión para responder a las crecientes necesidades de la compañía tanto en México como en Estados Unidos. Estos recursos le permiten asegurar el crecimiento sostenido que proyecta para los próximos años. Para saber más sobre JAFRA visite: jafra.com.mx

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FUENTE JAFRA México