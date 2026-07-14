¡JBT Automated Systems es ahora FORMOVA!

El nuevo nombre refleja cuatro décadas de experiencia en automatización y un futuro basado en la automatización total inteligente.

CHALFONT, Pensilvania, 14 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- El día de hoy, JBT Automated Systems anunció su transición a FORMOVA, nueva imagen de marca con nuevo nombre que refleja la evolución de la empresa y su compromiso constante de ayudar a las organizaciones a optimizar el traslado de materiales, productos e información en entornos operativos cada vez más complejos.

El nuevo nombre se dará a conocer públicamente en la feria Automate 2026 de Chicago, en la que la empresa compartirá su visión sobre el futuro de la automatización móvil.

El nombre FORMOVA se inspira en la idea de estar "forever in motion" (siempre en movimiento), lo que refleja tanto el apoyo a las operaciones fundamentales de FORMOVA como el compromiso de la empresa con la innovación continua. El enfoque de FORMOVA en la automatización total inteligente une vehículos automatizados avanzados, software de coordinación y asistencia a largo plazo en un sistema totalmente integrado que mejora el flujo de materiales, el rendimiento y la eficiencia en operaciones de importancia crítica.

Desde hace más de 40 años, la empresa ha ayudado a organizaciones de los sectores de fabricación, almacenamiento, salud, logística y otros a mejorar la seguridad, la eficiencia y la escalabilidad mediante la automatización móvil. En la actualidad, con más de 700 sistemas entregados en todo el mundo, incluidos 7.000 vehículos, FORMOVA sigue consolidando ese legado a la vez que se prepara para el futuro.

"A lo largo de los años, nuestra empresa ha evolucionado considerablemente", declaró Giorgio Grimaldi, presidente de FORMOVA. "Hemos ampliado los sectores a los que prestamos servicio, la complejidad de los desafíos que resolvemos y el papel que desempeñamos a la hora de ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos. FORMOVA refleja quiénes somos en la actualidad: un aliado a largo plazo que aporta inteligencia al movimiento mediante soluciones de automatización diseñadas para funcionar hoy y adaptarse al futuro".

La transición de JBT Automated Systems a FORMOVA supone una evolución de la identidad de la empresa, no un cambio en la propiedad, la dirección, los productos ni los compromisos con los clientes. FORMOVA sigue formando parte de JBT Marel y continúa beneficiándose de la solidez, la magnitud y los recursos de esta empresa tecnológica mundial.

"FORMOVA refleja tanto la solidez actual de esta empresa como su potencial de futuro", afirmó Jordan Guhl, vicepresidente de Ventas de FORMOVA. "Como parte de JBT Marel, FORMOVA se encuentra en una posición única para ayudar a los clientes a hacer frente a la creciente complejidad operativa mediante soluciones de automatización inteligentes y escalables. Nos enorgullece apoyar esta nueva etapa y confiamos en que FORMOVA seguirá generando un valor considerable para los clientes, los empleados y los sectores a los que presta servicio".

A medida que la automatización sigue evolucionando y pasa de vehículos individuales a sistemas totalmente coordinados, FORMOVA está invirtiendo en el software y los servicios necesarios para ayudar a los clientes a maximizar el rendimiento en todo su ecosistema.

"Aunque nuestro nombre va a cambiar, lo que más valoran nuestros clientes, la empresa sigue siendo la misma", agregó Grimaldi. "Las mismas personas. La misma experiencia. El mismo compromiso con la colaboración, el rendimiento y el apoyo. FORMOVA simplemente nos brinda una plataforma más sólida para comunicar quiénes somos, hacia dónde nos dirigimos y cómo ayudamos a nuestros clientes a mantener sus operaciones siempre en marcha".

Acerca de FORMOVA

FORMOVA es un socio especializado en soluciones de automatización móvil con décadas de experiencia que aporta inteligencia a los traslados en distintos sectores. Gracias a vehículos avanzados, software de coordinación inteligente y un soporte a largo plazo, la automatización total inteligente de FORMOVA ofrece un ecosistema de automatización conectado, diseñado para operaciones de misión crítica. Con más de 40 años de experiencia en automatización, más de 700 sistemas instalados y más de 7.000 vehículos en funcionamiento en todo el mundo, FORMOVA ayuda a las organizaciones a mejorar la seguridad, la eficiencia y el rendimiento a largo plazo, sin dejar nunca de avanzar.

Acerca de JBT Marel

JBT Marel Corporation (NYSE y Nasdaq Iceland: JBTM) es proveedor líder mundial de soluciones tecnológicas para segmentos de alto valor del sector de alimentación y bebidas. Las soluciones únicas de JBT Marel, que integran equipos, servicios, software y experiencia en aplicaciones, permiten a los clientes optimizar el rendimiento y la eficiencia alimentaria, mejorar la seguridad y la calidad de los alimentos, y aumentar el tiempo de actividad y el mantenimiento proactivo, todo ello al tiempo que se reducen los residuos y el consumo de recursos en toda la cadena de suministro alimentaria mundial. JBT Marel cuenta con más de 50 centros de fabricación y distribución en todo el mundo. Para más información, visite www.jbtmarel.com.

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FUENTE FORMOVA