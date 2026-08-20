Jeitto amplía el acceso al crédito digital en Brasil con una app enfocada en soluciones financieras para el día a día.

Fernando Silva, CEO y cofundador de Jeitto, que viene ampliando el acceso a soluciones financieras digitales en Brasil

Con planes de expansión en América Latina, la app ya atiende a 15 millones de clientes y utiliza inteligencia artificial y análisis avanzado de datos para ofrecer crédito y servicios financieros de forma simple y digital.

SÃO PAULO, 20 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Jeitto, una fintech brasileña especializada en crédito y consumo, amplía el acceso a soluciones financieras digitales diseñadas para atender las necesidades cotidianas. Creada para trabajadores formales, profesionales independientes y pequeños emprendedores que impulsan la economía todos los días, la aplicación combina crédito y servicios en una experiencia sencilla y completamente digital.

Fernando Silva, CEO y cofundador de Jeitto, que viene ampliando el acceso a soluciones financieras digitales en Brasil

Actualmente, millones de clientes utilizan Jeitto para pagar facturas, administrar sus presupuestos, realizar compras en establecimientos comerciales y dentro de la propia aplicación, así como acceder a crédito directamente desde sus teléfonos móviles. Para evaluar el perfil y la capacidad crediticia de cada cliente, la compañía utiliza tecnología propia e inteligencia artificial, con las que analiza más de 2.000 variables alternativas por usuario para comprender mejor su comportamiento financiero y sus necesidades.

Uno de los principales productos de la aplicación es e-Grana, una solución digital de crédito mensual, única en Brasil, diseñada para atender pequeñas necesidades financieras cotidianas. Disponible directamente en la aplicación, e-Grana ofrece límites de crédito rotativo de aproximadamente R$50 a R$500, que los clientes pueden utilizar para pagar facturas, afrontar gastos imprevistos o administrar mejor su presupuesto mensual.

A diferencia de los productos de crédito tradicionales, e-Grana fue diseñado para ser sencillo, rápido y accesible. Todo el proceso se realiza dentro de la aplicación, desde el análisis crediticio hasta la contratación, que puede completarse en menos de dos minutos mediante modelos que combinan datos de burós de crédito con variables alternativas. Los límites se renuevan mensualmente y pueden aumentar de forma gradual según el comportamiento de pago de cada cliente, lo que permite construir una relación progresiva que promueve el uso responsable del crédito y, al mismo tiempo, amplía el acceso a este servicio.

El producto se ha convertido en una herramienta importante para la inclusión financiera en Brasil. Actualmente, el 35% de los clientes de Jeitto tuvo su primera experiencia con el crédito formal a través de la plataforma, lo que demuestra el potencial de la tecnología para ampliar el acceso a los servicios financieros entre sectores de la población históricamente desatendidos por las instituciones financieras tradicionales.

Según datos del Banco Central de Brasil, el 57% de los brasileños no puede afrontar con recursos propios un gasto imprevisto equivalente a aproximadamente R$500. Este dato pone de manifiesto la relevancia de las soluciones creadas para atender necesidades financieras cotidianas de bajo valor y ofrecer mayor flexibilidad ante gastos inesperados.

"Nuestro objetivo en Jeitto es ampliar el acceso al crédito de forma responsable y sostenible", afirmó Fernando Silva, CEO y cofundador de la compañía. "Nuestro modelo es progresivo: los límites de crédito aumentan a medida que los clientes utilizan el servicio y mantienen sus pagos al día. Esta dinámica fortalece la confianza con los usuarios y nos permite ampliar el acceso al crédito, manteniendo una gestión de riesgos disciplinada".

Con más de 30 años de experiencia en el sector financiero global, Silva desarrolló su trayectoria profesional en bancos y fintechs de América Latina, Europa, África y Asia, y adquirió una amplia experiencia en crédito y gestión de riesgos. En 2014, fundó Jeitto con el objetivo de crear soluciones financieras más accesibles y mejor adaptadas a la realidad de millones de brasileños.

Además del crédito, la fintech está transformando la aplicación en un ecosistema de servicios más amplio. Para finales de 2027, la compañía prevé integrar nuevas soluciones enfocadas en las necesidades cotidianas de los usuarios. Además de los servicios financieros y de su propio marketplace, Jeitto planea incorporar ofertas en áreas como salud y bienestar, servicios móviles y transporte, ampliando así el papel de la aplicación en la vida financiera y en los hábitos de consumo de sus clientes.

En este contexto, la empresa también evalúa oportunidades de expansión en otros países de América Latina, con el objetivo de llevar su modelo de crédito digital a nuevos mercados. La estrategia contempla crecimiento orgánico y alianzas locales, con foco en adaptar la oferta a las necesidades específicas de cada país.

Al combinar tecnología, inteligencia artificial y una gestión responsable de riesgos, la compañía busca ampliar el acceso a los servicios financieros y simplificar la vida de millones de personas. Solo en Brasil, se estima que el mercado potencial para las soluciones de Jeitto supera los 95 millones de personas, lo que evidencia el importante potencial de crecimiento de su modelo de negocio.

FUENTE Jeitto