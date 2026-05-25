Jesús Gallardo hace homenaje a su mamá y sorprende en el calentamiento

CIUDAD DE MÉXICO, 25 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Previo al arranque del partido amistoso de la Selección Mexicana vs. Ghana, en el estadio Cuauhtémoc en Puebla, un detalle en la cancha llamó la atención por su significado y no tardó en encender la conversación entre aficionados y redes sociales, como parte de una iniciativa reciente de Marias Gamesa®.

Durante el calentamiento, el jugador Jesús Gallardo salió con un cambio poco común y prácticamente inédito en su jersey: portó el apellido de su mamá en la espalda como un gesto simbólico. Un gesto discreto a primera vista, pero con una carga simbólica que rápidamente captó la atención tanto en el estadio como entre quienes seguían el partido.

No es algo que se vea todos los días en una cancha de este nivel. En un entorno donde el nombre en la espalda representa historia, trayectoria y reconocimiento, al darle visibilidad al apellido materno convirtió el momento en algo fuera de lo convencional.

Pero más allá de lo inusual, fue un gesto que conectó desde un lugar cercano. Porque detrás de cada jugada, cada entrenamiento y cada gol, historias que muchas veces no se ven, pero siempre han estado ahí. Historias de mamás que acompañan, impulsan y que creen desde el inicio, incluso cuando el sueño apenas comienza. Por lo que, las reacciones no tardaron. Muchos aficionados destacaron lo emotivo del momento, relacionándolo con sus propias historias y con el papel que sus mamás han tenido en su vida, dentro y fuera del fútbol.

El homenaje también tuvo un significado muy especial fuera de la cancha. La mamá de Jesús Gallardo se mostró muy emocionada al ver el gesto de su hijo, reconociendo públicamente el apoyo y acompañamiento que ella le ha dado desde sus primeros pasos en el fútbol.

Detrás de esta acción está Marias Gamesa®, que aprovechó uno de los escenarios de mayor atención para dar vida a "Segundo apellido, primer amor", una campaña que reconoce el papel que hay detrás de ese apellido y el rol que tienen las mamás en el origen de muchas pasiones.

En medio de un entorno saturado de mensajes durante la temporada del fútbol, la marca logra conectar desde un lugar cercano y reconocible para muchas personas: el emocional. Llevando a una categoría como la de galletas a formar parte de la conversación desde la autenticidad y la conexión cultural, más allá del producto.

Por ahora, este fue solo el primer vistazo de lo que Marias Gamesa® tiene preparado. Y si algo quedó claro después de lo que se vio en la cancha, es que esto no se queda en un solo momento: es parte de una serie de acciones con las que la marca desde distintos momentos y espacios seguirá reconociendo y honrando a las mamás de México

Porque al final, también se trata de eso: de quién de formas distintas, en cada historia, estuvo desde el inicio… y de quién sigue alentando, dentro y fuera de la cancha.

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FUENTE Marias Gamesa