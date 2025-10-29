Jonatas Leandro expande sus operaciones y asume el liderazgo del BDP de GFT Technologies en Latinoamérica

El ejecutivo, quien ha sido vicepresidente de Innovación y Desarrollo de Negocios en GFT Brasil desde 2022, también liderará la estrategia regional, con foco en la expansión, la excelencia operativa y la integración de mercados

SÃO PAULO, 29 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- GFT Technologies, pionera global en Inteligencia Artificial (IA) y soluciones de transformación digital, anuncia la expansión de Jonatas Leandro, actual vicepresidente de Innovación y Desarrollo de Negocios en Brasil, para asumir la responsabilidad de la Plataforma de Desarrollo de Negocios (BDP) en Latinoamérica (Latam).

El nombramiento del ejecutivo marca un nuevo capítulo en la estrategia de crecimiento regional de la compañía, que recientemente amplió el liderazgo de Alessandro Buonopane, actual CEO de GFT Latam.

Con más de 30 años de experiencia en el sector tecnológico, Jonatas es reconocido por su trayectoria en innovación aplicada y por liderar proyectos de transformación tecnológica en el sector financiero en toda la región. En GFT, lidera el desarrollo de soluciones que combinan IA, nube y automatización inteligente, con resultados ya exportados desde la operación brasileña a otros mercados.

"Mi principal objetivo es consolidar la presencia de GFT en Latinoamérica, expandiendo el negocio con un enfoque en la innovación, la excelencia operativa y las alianzas estratégicas", afirma Jonatas. Pretendo lograr esto mediante un liderazgo colaborativo, la integración regional y la aceleración de iniciativas digitales con un impacto real en los clientes.

El ejecutivo enfatiza que el nuevo desafío implica unificar culturas y operaciones en países con diferentes realidades y niveles de madurez digital. "La complejidad regulatoria y la competitividad local requieren atención estratégica, pero creo que la fortaleza de la diversidad regional es un activo esencial para nuestro crecimiento sostenible".

Para Alessandro Buonopane, el nuevo puesto de Jonatas refuerza el compromiso de GFT con el crecimiento sostenible y la integración regional. "Jonatas representa a la perfección el espíritu de innovación y colaboración que guía a GFT. Su visión estratégica y su capacidad para conectar personas, negocios y tecnología serán fundamentales para consolidar la presencia de la compañía en Latinoamérica y acelerar la generación de valor para nuestros clientes en todos los países donde operamos".

"Innovación con valor tangible"

Según Jonatas, su experiencia previa como vicepresidente de Innovación y Desarrollo de Negocios en Brasil es crucial para esta nueva era. Bajo su liderazgo, GFT intensificó proyectos con clientes estratégicos como Bradesco Seguros y lanzó productos disruptivos, como Wynxx, centrados en la orquestación inteligente de experiencias digitales. "Esta experiencia me brindó una amplia visión de las tendencias, la capacidad de articulación y un enfoque en la innovación con valor tangible".

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2808475/GFT_89.jpg

FUENTE GFT Technologies