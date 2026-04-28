J&T Express publica su informe ESG 2025: de la logística inteligente a la responsabilidad social, nueva etapa en materia de sostenibilidad

HONG KONG, 28 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- J&T Global Express Limited ("J&T Express", "J&T" o "la empresa", código bursátil: 01519), proveedor global de servicios logísticos, publicó el 27 de abril su Informe de 2025 sobre medio ambiente, sociedad y gobernanza (ESG). El informe presenta de manera exhaustiva las últimas prácticas y logros de la empresa en materia de operaciones inteligentes, gestión energética, protección de los derechos de los empleados, desarrollo de talentos, gestión de la ética empresarial y bienestar social, lo que demuestra su firme compromiso con la integración de los conceptos de desarrollo sostenible en su red logística global y con la promoción continua de un desarrollo de alta calidad.

Profundizar en las prácticas ecológicas y promover de forma continua el ahorro energético y la reducción de las emisiones de carbono

Durante el último año, J&T Express ha seguido impulsando la logística inteligente y la transición energética, utilizando tecnologías como la IA y el big data a lo largo de todo el proceso de recolección, clasificación, transporte de larga distancia y entrega, con el fin de optimizar las rutas de transporte, mejorar la eficiencia del tránsito y la clasificación, y potenciar las capacidades de entrega de última milla. En lo que respecta al transporte, a finales de 2025, J&T Express había puesto en funcionamiento un total de 14 parques logísticos propios en todo el mundo, con una superficie bruta total de 1,05 millones de metros cuadrados. Además, la empresa ha realizado importantes inversiones en equipos logísticos de bajo consumo, al instalar más de 150.000 rodillos motorizados con motores síncronos de imanes permanentes y más de 400 cintas transportadoras de bajo consumo. En lo que respecta al transporte de última milla, J&T Express está acelerando la construcción de una red de reparto con vehículos autónomos, cuya cantidad superará los 1.000 vehículos a finales de 2025, al aprovechar algoritmos inteligentes para lograr una planificación óptima de las rutas y mejorar la eficiencia del reparto de última milla. En lo que respecta a envases ecológicos, la cantidad acumulada de bolsas de transporte reutilizables en todo el mundo alcanzó aproximadamente los 38,27 millones, con un uso acumulado de aproximadamente 3.330 millones de veces.

En lo que respecta al transporte con bajas emisiones de carbono, J&T Express ha promovido continuamente el uso de vehículos de transporte limpios y eléctricos. En China, la empresa había invertido en nuevos camiones de GNL en 2025, lo que elevó el total a 1.697 unidades, lo que representa el 30 % de la cantidad total de camiones propios, y la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos de transporte de larga distancia propios se redujo en un 6 % en comparación con 2024. Filipinas fue pionera en lograr un uso del 100 % de biodiésel B5 en el transporte por carretera; Singapur introdujo camiones eléctricos, que representan el 6 % de su flota total de camiones. Al mismo tiempo, la empresa promovió el desarrollo coordinado de medios de transporte ecológicos, como el ferrocarril y el transporte marítimo, con el fin de optimizar aún más la estructura del transporte y mejorar la eficiencia.

Fortalecimiento del cuidado de los empleados y protección de sus derechos y su desarrollo

J&T Express sigue creando un entorno laboral abierto, inclusivo y que promueve la igualdad de oportunidades, lo que mejora su sistema de atención al personal en lo que respecta al desarrollo profesional, la gestión de salud y bienestar y la atención a empleados. En China, el Acuerdo sobre algoritmos y normas laborales de la plataforma de J&T Express Co., Ltd. (red completa) de 2025 se puso en práctica en Shanghái el pasado mes de julio, convirtiéndose en el primer acuerdo de negociación sobre algoritmos a nivel de toda la red en el sector de mensajería urgente de China. Abarca a más de 290.000 trabajadores de las sucursales propias y franquiciadas de J&T Express en todas las provincias y regiones de China continental. Este acuerdo se centra en tres cuestiones principales: protección salarial, desarrollo profesional y transparencia de los algoritmos, mejora aún más el mecanismo de protección de los derechos de los trabajadores en las nuevas formas de empleo.

En lo que respecta al desarrollo del talento, J&T Express ha impulsado de manera sistemática la creación de un sistema de formación de talentos de varios niveles en torno a cuatro ejes estratégicos: "creación de canales, captación de talentos, fortalecimiento de la presencia en el extranjero y consolidación de las bases". En 2025, la cantidad total de cursos en la plataforma digital de capacitación y gestión del conocimiento para empleados de todo el mundo aumentó un 60 % respecto al año anterior, y el total de horas de capacitación se multiplicó por 2,8 respecto al año anterior. Además, durante el período que abarca el informe, la empresa organizó y participó en más de 27.000 sesiones de capacitación en materia de seguridad en todo el mundo, en las que participaron más de 1,4 millones de personas, lo que le permitió seguir consolidando su cultura de seguridad y los fundamentos de la protección de los empleados.

Cumplimiento de las responsabilidades sociales y apoyo al desarrollo de la comunidad local

J&T Express siguió llevando a cabo iniciativas de bienestar social en ámbitos como la revitalización rural, el bienestar educativo y la asistencia tras una catástrofe. En Chongqing (China), la empresa introdujo por primera vez el uso de drones para recolección y transporte de naranjas Navel en zonas montañosas; cada dron tiene una capacidad de transporte diaria de hasta 10.000 kilogramos, lo que reduce de manera efectiva los costos de mano de obra para los productores de fruta. En Tailandia, la empresa se asoció con el Departamento de Extensión Agrícola para poner en marcha servicios de logística de fruta fresca, lo que facilitó la circulación eficiente de los productos agrícolas.

En lo que respecta a la ayuda de emergencia en casos de catástrofe, los equipos de la empresa en distintos países siguieron participando en las labores de asistencia. Tras el incendio ocurrido en Tai Po, Hong Kong, J&T Express puso en marcha de inmediato una donación especial de 10 millones de dólares hongkoneses y entregó 300 lotes de artículos de primera necesidad a refugios temporales. Tras las inundaciones en Indonesia, la sede de la empresa en ese país fletó vuelos para transportar 13 toneladas de suministros a las zonas más afectadas, con el fin de ayudar a la población damnificada a recuperar sus medios de subsistencia.

Mejorar la ética empresarial y sentar bases sólidas para el cumplimiento normativo a nivel mundial

En lo que respecta a la ética empresarial y la gestión del cumplimiento normativo, J&T Express siguió mejorando su sistema de gobernanza mundial, coordinado por la sede central del grupo y ejecutado a nivel local por las filiales, que abarca múltiples aspectos, como la lucha contra la corrupción, la competencia leal y el cumplimiento normativo en la cadena de suministro. Durante el período que abarca el informe, la empresa impartió cursos de capacitación especiales sobre la lucha contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la corrupción dirigidos a directores y altos directivos, al lograr una tasa de cobertura del 100 %. Además, llevó a cabo programas de educación y capacitación en materia de integridad, que abarcaron a más de 89.000 participantes en total, y amplió los requisitos de cumplimiento al sistema de la cadena de suministro, lo que consolidó aún más las bases de sus operaciones a nivel mundial.

Dylan Tey, director financiero de J&T Express, declaró: "Dentro de la red logística global de J&T, en rápido desarrollo, el enfoque ESG ha pasado de ser un concepto a convertirse en capacidades operativas concretas. Durante el último año, hemos explorado de manera proactiva la transformación hacia un transporte ecológico y la gestión de nuevas formas de empleo, lo que incluye el impulso de soluciones de transporte diversificadas y bajas en carbono, así como el establecimiento de uno de los primeros mecanismos de negociación algorítmica del sector. Estas prácticas relevantes han recibido múltiples reconocimientos del sector. De cara al futuro, J&T seguirá aprovechando la tecnología para potenciar las operaciones y dejar que la responsabilidad impulse el crecimiento, lo que mejora continuamente nuestro sistema de gobernanza ESG y la calidad de la divulgación de información para crear valor a largo plazo para las partes interesadas clave, incluidos los clientes globales, los empleados y las comunidades".

Sobre J&T Express

J&T Express (1519.HK) es un proveedor global de servicios logísticos, con negocios líderes de entrega exprés en el Sudeste Asiático y China, el mercado más grande y de más rápido crecimiento del mundo. Fundada en 2015, la red de J&T Express abarca trece países, incluidos Indonesia, Vietnam, Malasia, Filipinas, Tailandia, Camboya, Singapur, China, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, México, Brasil y Egipto. Adherida a su misión de "orientación al cliente y eficiencia como base", J&T Express se compromete a proporcionar a los clientes soluciones logísticas integradas mediante infraestructura inteligente y una red logística digital, como parte de su estrategia global para conectar el mundo con mayor eficiencia y aportar beneficios logísticos a todos.

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FUENTE J&T Global Express Limited