Julio sabe mejor con 7UP® Citrus: tres TRAGOPS® para disfrutar el 7/7
Noticias proporcionadas por7UP
14 jul, 2026, 17:03 GMT
Tres recetas fáciles y llenas de sabor para acompañar los mejores planes del verano.
CIUDAD DE MÉXICO, 14 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Julio es un mes especial para 7UP®. Además de celebrar el 7/7, una fecha que se ha convertido en un símbolo de la marca, también invita a disfrutar de esos planes espontáneos que nacen alrededor de una buena comida, una tarde soleada o una reunión con amigos.
En esta temporada, 7UP® Citrus se convierte en el ingrediente ideal para preparar Tragops sencillos con un toque cítrico y diferente. Gracias a su sabor, que combina frutas y jugos, convirtiéndose en una opción versátil para crear recetas llenas de color y sabor.
Como parte de su compromiso por seguir innovando y evolucionando su portafolio, PepsiCo® impulsa experiencias que conectan con las nuevas formas de consumo de las personas. A través de plataformas como TRAGOPS®, la compañía transforma ingredientes cotidianos en propuestas creativas que invitan a experimentar, compartir y disfrutar de una manera sencilla. Para celebrar el mes del 7/7, te compartimos tres recetas ideales para preparar en casa.
Receta #1 Bruma Tropical
La vieja confiable, este TRAGOPS® es el balance perfecto entre lo ácido y la frescura.
Ingredientes
- Jugo de limón: 1/2 CABALLITO
- Jugo de mango: 1 CABALLITO
- Jugo de naranja: 1 CABALLITO
- Rellenar con 7UP CITRUS
- Gajo de naranja
- Gajo de mango
- Ramito de menta
Preparación
- Agrega hielo en el vaso hasta el tope.
- Añade todos los ingredientes.
- Mezcla con una cuchara.
- DECORA con gajo de naranja, gajo de mango y ramito de menta.
Receta #2 SEVENzuela
La receta perfecta para compartir al centro de la mesa en una tarde soleada, cítrica y ligera.
Ingredientes
- 7UP® Citrus (2 caballitos)
- Jugo de piña (1 caballito)
- Jugo de limón (½ caballito)
- Sal de grano (1 pizca)
- Triángulo de piña
- Rodaja de toronja
- Rodaja de naranja
Preparación
- Agrega hielo a la cazuela.
- Añade todos los ingredientes.
- Mezcla con una cuchara.
- Decora con rodajas de naranja, rodajas de toronja y el triángulo de piña.
Receta #3 Paloma Beach
Una explosión sensorial de sabores cítricos y colores vibrantes. Es tropical y con un toque picosito, ideal para el calor.
Ingredientes
- 7UP® Citrus (½ taza)
- Jugo de limón (1 caballito)
- Jugo de toronja (2 caballitos)
- Media rodaja de toronja
- Chile en polvo
- Chamoy líquido
Preparación
- Escarcha tu vaso largo con chamoy y chile en polvo.
- Agrega hielo en el vaso hasta el tope.
- Mezcla con una cuchara.
- Decora con una rodaja de toronja.
Este mes se celebra el 7/7 y crea la oportunidad perfecta para probar algo diferente. Ya sea en una comida, una tarde de verano o una reunión con amigos, los TRAGOPS® con 7UP® Citrus son una forma sencilla de darle un giro a cualquier plan. Descubre más recetas e ideas para festejar en grande en las redes de @7upmx.
Acerca de PepsiCo Alimentos México
PepsiCo México es una de las compañías de productos de consumo más grandes del país. Es líder mundial en el sector de alimentos y bebidas, con una cartera de productos que incluye 22 de las marcas más emblemáticas en el mundo. Tenemos más de 116 años en los hogares mexicanos, con productos deliciosos y cada vez más saludables, como Sabritas, Gamesa, Quaker, Pepsi, Gatorade y Sonric's, con presencia en todo el territorio nacional. Junto con nuestro socio embotellador, somos fuente de más de 80 mil empleos directos e influimos de manera significativa en el sector de fabricación, agricultura y servicios profesionales. PepsiCo Positive (pep+) es nuestra filosofía para posicionarnos hacia el crecimiento a largo plazo. Esta transformación estratégica coloca a las personas y la sustentabilidad en el centro de cómo crearemos valor y crecimiento, a la vez que promueve un cambio positivo para el planeta y las personas. Para obtener más información, visite www.pepsico.com.mx y síganos en Twitter, Instagram, Facebook, YouTube y LinkedIn.
CONTACTO
Martha Paez
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FUENTE 7UP
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