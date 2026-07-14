Julio sabe mejor con 7UP® Citrus: tres TRAGOPS® para disfrutar el 7/7

Tres recetas fáciles y llenas de sabor para acompañar los mejores planes del verano.

CIUDAD DE MÉXICO, 14 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Julio es un mes especial para 7UP®. Además de celebrar el 7/7, una fecha que se ha convertido en un símbolo de la marca, también invita a disfrutar de esos planes espontáneos que nacen alrededor de una buena comida, una tarde soleada o una reunión con amigos.

En esta temporada, 7UP® Citrus se convierte en el ingrediente ideal para preparar Tragops sencillos con un toque cítrico y diferente. Gracias a su sabor, que combina frutas y jugos, convirtiéndose en una opción versátil para crear recetas llenas de color y sabor.

Como parte de su compromiso por seguir innovando y evolucionando su portafolio, PepsiCo® impulsa experiencias que conectan con las nuevas formas de consumo de las personas. A través de plataformas como TRAGOPS®, la compañía transforma ingredientes cotidianos en propuestas creativas que invitan a experimentar, compartir y disfrutar de una manera sencilla. Para celebrar el mes del 7/7, te compartimos tres recetas ideales para preparar en casa.

Receta #1 Bruma Tropical

La vieja confiable, este TRAGOPS® es el balance perfecto entre lo ácido y la frescura.

Ingredientes

Jugo de limón: 1/2 CABALLITO

Jugo de mango: 1 CABALLITO

Jugo de naranja: 1 CABALLITO

Rellenar con 7UP CITRUS

Gajo de naranja

Gajo de mango

Ramito de menta

Preparación

Agrega hielo en el vaso hasta el tope. Añade todos los ingredientes. Mezcla con una cuchara. DECORA con gajo de naranja, gajo de mango y ramito de menta.

Receta #2 SEVENzuela

La receta perfecta para compartir al centro de la mesa en una tarde soleada, cítrica y ligera.

Ingredientes

7UP® Citrus (2 caballitos)

Jugo de piña (1 caballito)

Jugo de limón (½ caballito)

Sal de grano (1 pizca)

Triángulo de piña

Rodaja de toronja

Rodaja de naranja

Preparación

Agrega hielo a la cazuela. Añade todos los ingredientes. Mezcla con una cuchara. Decora con rodajas de naranja, rodajas de toronja y el triángulo de piña.

Receta #3 Paloma Beach

Una explosión sensorial de sabores cítricos y colores vibrantes. Es tropical y con un toque picosito, ideal para el calor.

Ingredientes

7UP® Citrus (½ taza)

Jugo de limón (1 caballito)

Jugo de toronja (2 caballitos)

Media rodaja de toronja

Chile en polvo

Chamoy líquido

Preparación

Escarcha tu vaso largo con chamoy y chile en polvo. Agrega hielo en el vaso hasta el tope. Mezcla con una cuchara. Decora con una rodaja de toronja.

Este mes se celebra el 7/7 y crea la oportunidad perfecta para probar algo diferente. Ya sea en una comida, una tarde de verano o una reunión con amigos, los TRAGOPS® con 7UP® Citrus son una forma sencilla de darle un giro a cualquier plan. Descubre más recetas e ideas para festejar en grande en las redes de @7upmx.

Acerca de PepsiCo Alimentos México

PepsiCo México es una de las compañías de productos de consumo más grandes del país. Es líder mundial en el sector de alimentos y bebidas, con una cartera de productos que incluye 22 de las marcas más emblemáticas en el mundo. Tenemos más de 116 años en los hogares mexicanos, con productos deliciosos y cada vez más saludables, como Sabritas, Gamesa, Quaker, Pepsi, Gatorade y Sonric's, con presencia en todo el territorio nacional. Junto con nuestro socio embotellador, somos fuente de más de 80 mil empleos directos e influimos de manera significativa en el sector de fabricación, agricultura y servicios profesionales. PepsiCo Positive (pep+) es nuestra filosofía para posicionarnos hacia el crecimiento a largo plazo. Esta transformación estratégica coloca a las personas y la sustentabilidad en el centro de cómo crearemos valor y crecimiento, a la vez que promueve un cambio positivo para el planeta y las personas. Para obtener más información, visite www.pepsico.com.mx y síganos en Twitter, Instagram, Facebook, YouTube y LinkedIn.

CONTACTO

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FUENTE 7UP