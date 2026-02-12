KENIA OS Y PANTENE CONVIERTEN UNA MISTERIOSA BÚSQUEDA EN EL MOMENTO VIRAL DEL AÑO P&G 12 feb, 2026, 03:00 GMT Compartir este artículo Compartir este artículo CIUDAD DE MÉXICO, 11 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Lo que comenzó como un maletín confidencial enviado por Pantene a Kenia Os para que probara en exclusiva la última tecnología de la marca terminó convirtiéndose en un momento viral que rompió las redes en México. Pantene había preparado un envío especial para Kenia Os, un maletín con combinación secreta que resguardaba su innovación más avanzada. Sin embargo, poco después de recibirlo, el maletín desapareció sin explicación. Nadie sabía dónde estaba, ni siquiera ella. Continue Reading



Lejos de ocultarlo, Kenia decidió compartir lo ocurrido con su comunidad, confesando que el maletín se había perdido y pidiendo ayuda para encontrarlo. La respuesta fue inmediata: los Keninis activaron el modo detective y comenzaron a buscar pistas, analizar detalles y construir teorías colectivamente.

La historia dejó de ser únicamente de Kenia o de Pantene para convertirse en una experiencia compartida en tiempo real.

Aunque muchos seguidores la vivieron como un misterio espontáneo, la historia fue concebida como una experiencia narrativa diseñada para activar la participación colectiva y explorar nuevas formas de storytelling digital junto a la comunidad.

"Para nosotros es clave crear momentos culturales que conecten auténticamente con las personas. Esta historia nos permitió integrar a Pantene y a Kenia dentro de la conversación digital de una manera participativa, celebrando no sólo el cabello y la innovación, sino también el sentido de comunidad que se construye cuando las audiencias se sienten parte de la historia", señaló Sharelly De Santis, Directora Regional de Comunicaciones de Pantene.

Una búsqueda que se convirtió en conversación cultural

Videos con hipótesis, comentarios analizando cada movimiento y publicaciones intentando descifrar el misterio comenzaron a multiplicarse. La búsqueda dejó de centrarse únicamente en un objeto perdido para convertirse en un ejemplo del rol activo que las audiencias digitales tienen hoy en la construcción de historias.

Pantene acompañó la conversación mientras nuevas señales aparecían: clips en TikTok, mensajes en redes y pistas que sugerían que el maletín podría estar en manos de alguien más. Entre los momentos más comentados destacó la aparición de un personaje en redes, que la comunidad lo bautizó "ladronini" que comenzó a publicar contenido con el maletín en escena, elevando la expectativa colectiva. Los videos superaron el millón de visualizaciones en menos de 24 horas con miles de comentarios del fandom acompañando la historia.

Pantene llevó la activación a otro nivel al expandir la experiencia más allá de las redes sociales y convertirla en un fenómeno omnicanal. La marca habilitó una línea directa telefónica para recibir pistas de la comunidad, creó un canal exclusivo de difusión en WhatsApp que mantuvo a los fans conectados en tiempo real y logró menciones especiales en televisión, mientras empapelaba la Ciudad de México con posters físicos del maletín perdido que intensificaron la búsqueda en el mundo real. Esta combinación de acciones digitales y físicas transformó la historia en una experiencia colectiva que amplificó la conversación y reforzó la conexión entre la marca, los creadores y su comunidad.

El misterio se resuelve

Como todo misterio nacido en internet, la historia llegó a su clímax cuando el maletín fue finalmente recuperado y Kenia Os anunció el hallazgo. El desenlace incluyó un guiño especial al fandom: un video donde el maletín fue dejado frente a una puerta con el mensaje "TU CASA", referencia a una famosa canción de la artista que los seguidores interpretaron como un cierre simbólico de la historia.

Dentro del maletín se encontraba aquello que había motivado toda la búsqueda: la tecnología más avanzada de Pantene, una innovación diseñada para reparar el cabello a nivel molecular, reconstruyendo enlaces dañados y devolviendo la salud del pelo.

"Para Pantene, Kenia ha sido una partner clave en esta nueva era en la que estamos apostando por tener un rol protagónico en digital. Nos encanta trabajar con ella porque su espíritu innovador, irreverente y auténtico trae un aire fresco a la marca. Compartimos una visión clara: el empoderamiento femenino va mucho más allá de lo estético; tener un pelo Pantene no se trata solo de atributos físicos, sino de la confianza que te da para expresarte, atreverte y ser quien eres", agregó De Santis.

Más allá del contenido del maletín que representa una nueva era de tecnología para Pantene, la historia dejó una conclusión clara: en la era digital, las narrativas más poderosas no solo se cuentan, sino que se construyen junto a las comunidades que las viven.

