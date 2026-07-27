K•FISH presenta los productos del mar coreanos en México: el programa de cocina y la zona de experiencias despiertan un gran interés entre los consumidores y compradores locales

CIUDAD DE MÉXICO, 27 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- The K•El evento «FISH Cooking Show & Experience Zone», organizado por la Asociación Coreana de Pesca, concluyó con éxito en el Estudio Goula, un estudio polivalente de la Ciudad de México, y permitió dar a conocer los sabores y la calidad de los productos del mar coreanos a los consumidores locales y a los profesionales del sector, en medio del creciente entusiasmo que rodea a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

K·FISH da a conocer los productos del mar coreanos en México: el programa de cocina y la zona de experiencias despiertan un gran interés entre los consumidores y compradores locales

El evento, de tres días de duración, se celebró del 16 al 18 de julio y se organizó con el objetivo de promocionar los productos del mar coreanos y atraer tanto a los consumidores locales como a los compradores profesionales. El recinto contaba con un escenario de cocina, una zona de exposición y degustación, una zona de premios, una zona de juegos y un área de reuniones de negocios, lo que ofrecía a los visitantes una experiencia inmersiva en K•Descubre FISH a través de una variedad de programas interactivos.

El día de la inauguración, el presentador de televisión , Christian Burgos y , y el chef Leo Kang presentaron un programa en directo K•Programa de cocina «FISH», en el que se prepara un ceviche de pescado plano coreano , un gazpacho de abulón y , y un gazpacho de abulón , utilizando marisco coreano de primera calidad. Al mismo tiempo, una serie de reuniones empresariales virtuales B2B organizadas por puso en contacto a exportadores coreanos de productos del mar con posibles compradores de México, lo que generó nuevas oportunidades para establecer colaboraciones comerciales.

Los días 17 y 18 de julio, el chef OH Jung-Hoon , del restaurante, impartió clases prácticas de cocina en las que los participantes prepararon un guacamole de gim y unas tostadas de atún , demostrando cómo se pueden incorporar ingredientes marinos coreanos a platos mexicanos tan conocidos.

En la zona de exposición y degustación se presentaron los principales productos pesqueros coreanos destinados a la exportación, entre los que se incluyen el Gim, el Miyeok (alga marina), el atún, las ostras, el abulón y el Eomuk (pastel de pescado coreano). Los visitantes también pudieron disfrutar de degustaciones gratuitas de tortillas de atún con mayonesa, bolas de arroz y eomuk salteado, que siguieron siendo muy populares durante todo el evento. Una zona fotográfica inspirada en los «pojangmacha» de Corea y un K•FISH la zona multimedia de, con vídeos promocionales, mejoró aún más la experiencia de los visitantes.

Los programas interactivos contaron con una participación muy entusiasta. Los visitantes participaron en catas, minijuegos y concursos con códigos QR como parte de un recorrido para conseguir sellos, mientras que en un minitorneo de fútbol de mesa se entregaron vales de regalo para un supermercado coreano de la zona. Inspiradas en la emoción de la Copa del Mundo de la FIFA, estas actividades reforzaron la implicación con el K•La marca FISH y el interés continuado por los productos del mar coreanos tras el evento.

Un periodista local comentó: «Los productos del mar coreanos combinaban a la perfección con los ingredientes tradicionales mexicanos », elogiando la calidad y la competitividad de los productos del mar coreanos.

Hwang Jong-woo, ministro de Océanos y Pesca de la República de Corea, afirmó: «Es importante dar a conocer el atractivo de K•FISH, en plena emoción del Mundial. Seguiremos ofreciendo un firme apoyo normativo para ayudar a las empresas coreanas del sector pesquero a expandirse con éxito a nuevos mercados de toda América Latina».

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FUENTE Korea Fisheries Association