Kickstarter lanza un fondo cultural de un millón de dólares para apoyar a creadores independientes de todo el mundo

Esta nueva iniciativa prestará apoyo a cientos de creadores de los ámbitos del cine, la moda, el arte y la música, y contará con socios estratégicos para ampliar el alcance y el impacto del fondo.

NUEVA YORK, 6 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Kickstarter ha anunciado hoy la puesta en marcha del Kickstarter Culture Fund, un fondo de un millón de dólares destinado a apoyar a creadores independientes que desarrollan su actividad en los ámbitos del arte, la moda, el cine y la música. Este fondo es el primero que se financia íntegramente a través de Kickstarter y está abierto a creadores de todo el mundo.

Fondo Cultural de Kickstarter

El Fondo Cultural « » de Kickstarter es una expresión clave de la campaña de marca : «Power of Belief» (El poder de la fe) , lanzada recientemente por la empresa, una iniciativa centrada en la idea de que la fe es lo que da lugar a nuevas ideas y que esas ideas cobran vida cuando las personas creen unas en otras. El Fondo Cultural pone en práctica la filosofía propia de Kickstarter: la convicción de que la independencia creativa es fundamental, la convicción de que es importante ayudar a más creadores a aportar más ideas al mundo, y la convicción de que la comunidad tiene el poder de hacer realidad esas ideas. A través de este fondo, Kickstarter aportará contribuciones económicas directas a las campañas activas de creadores independientes que utilicen su plataforma, ayudándoles a ganar impulso durante el periodo crítico en el que se esfuerzan por conseguir apoyo para sus ideas.

Los creadores que desarrollen proyectos dentro de las cuatro categorías principales del fondo pueden solicitar la ayuda del mismo cuando su campaña de Kickstarter esté activa o cuando tengan una página del proyecto en borrador.

Los creadores pueden obtener más información sobre los requisitos de participación y presentar su solicitud a través del Fondo Cultural de Kickstarter en , https://landing.kickstarter.com/culture-fund y.

Everette Taylor, director ejecutivo de Kickstarter, afirmó: «Los creadores de todos los sectores —especialmente los artistas, músicos, cineastas y diseñadores— se enfrentan a dificultades cada vez mayores a la hora de encontrar los recursos y el apoyo que necesitan para hacer realidad sus ideas. El Fondo Cultural de Kickstarter es nuestro compromiso para abordar ese problema, ya que, cuando son menos las ideas que tienen la oportunidad de abrirse paso, la cultura, la economía y la sociedad se ven afectadas. Al destinar recursos directamente a los creadores, estamos ayudando a que las ideas más ambiciosas encuentren el apoyo que necesitan para hacerse realidad. Esto es solo el principio».

Courtney Brown Warren, directora de marketing de Kickstarter, añadió: «El Fondo Cultural de Kickstarter supone una ampliación significativa de las formas en que hemos apoyado tradicionalmente a los creadores a lo largo de su trayectoria». En esta ocasión, estamos echando mano de nuestros propios recursos para ofrecer ayuda adicional a los creadores en un momento crítico en el que parece más difícil que nunca hacer realidad una idea creativa. Creemos que todo creador merece la oportunidad de compartir sus ideas con el mundo, y el Fondo Cultural nos ofrece otra forma de contribuir a que eso sea posible».

Kickstarter ampliará el alcance del Fondo Cultural mediante colaboraciones con organizaciones que compartan su compromiso de apoyar a los creadores independientes. A través de estas colaboraciones, las organizaciones aportarán fondos específicos al Fondo para la Cultura, lo que contribuirá a llegar a más creadores, disciplinas creativas y comunidades de todo el mundo.

El primer socio que forma parte del Fondo para la Cultura es Creative Scotland, el organismo público que apoya las artes, el cine y las industrias creativas en toda Escocia. Creative Scotland ampliará su fondo «Kickstarter» de 2023 para seguir prestando apoyo a los creadores con sede en Escocia. El «Forward Fund» de Creative Scotland aportará 67 500 libras esterlinas directamente a campañas de Kickstarter que cumplan los requisitos en los ámbitos del cine, el cómic, la música, la radio y los podcasts, los videojuegos, la edición y el diseño.

Para poder optar a la ayuda, los creadores deben tener su sede en Escocia y contar con una campaña activa en Kickstarter dentro de una de las categorías admisibles del fondo. Los proyectos deben demostrar una clara vinculación con Escocia, y tanto la actividad creativa principal como los beneficiarios deben tener su sede en el país. Para obtener más información sobre el fondo Creative Scotland, consulta esta página.

En los próximos meses, otros socios pondrán en marcha iniciativas de financiación específicas bajo el paraguas del Kickstarter Culture Fund.

Para obtener más información sobre el Fondo Cultural de Kickstarter, haz clic aquí.

FUENTE Kickstarter