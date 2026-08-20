KuCoin obtiene la certificación ISO/IEC 42001, lo que refuerza la confianza en la IA de su plataforma global de activos digitales

PROVIDENCIALES, Islas Turcas y Caicos, 20 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- KuCoin, una de las principales plataformas mundiales de intercambio de criptomonedas basada en la confianza, anuncia que ha obtenido la certificación ISO/IEC 42001:2023 para su Sistema de Gestión de Inteligencia Artificial (AIMS). Como primera norma internacional certificable del mundo para sistemas de gestión de IA, la ISO/IEC 42001 supone un hito importante en el compromiso de KuCoin con la creación de una IA confiable a través de una gobernanza responsable, lo que refuerza aún más el Marco de Confianza de la empresa y consolida su visión a largo plazo de ofrecer una infraestructura de activos digitales segura, transparente y de confianza.

A medida que la IA se integra cada vez más en la infraestructura financiera digital, su papel va mucho más allá de la mejora de la eficiencia operativa. En la actualidad, la IA respalda cada vez más funciones críticas de la plataforma, desde la gestión de riesgos, la lucha contra el blanqueo de capitales (AML) y la detección de fraudes hasta la vigilancia del mercado, la atención al cliente, la inteligencia de productos y la automatización operativa. A medida que evolucionan las capacidades de la IA, también lo hacen las expectativas sobre cómo se gestionan estos sistemas. Una IA confiable ya no se define únicamente por su capacidad tecnológica, requiere una rendición de cuentas clara, transparencia, supervisión continua y una gobernanza responsable a lo largo de todo su ciclo de vida. Este es precisamente el marco establecido por la norma ISO/IEC 42001 y un requisito cada vez más importante para el futuro del sector de los activos digitales.

El Sistema de Gestión de Inteligencia Artificial certificado de KuCoin respalda su plataforma global de intercambio de activos digitales y servicios financieros, reforzando la implantación responsable, la gobernanza y la mejora continua de la IA en todas sus operaciones. La certificación abarca el sistema de gestión de la IA y las funciones organizativas que lo respaldan, lo que garantiza que la IA se rija por un marco estructurado y reconocido internacionalmente.

"La inteligencia artificial se está convirtiendo en una capacidad fundamental de la infraestructura financiera digital, pero una mayor capacidad debe ir acompañada de más responsabilidad", señaló BC Wong, director ejecutivo de KuCoin. "Creemos que el futuro del sector no vendrá determinado simplemente por una IA más avanzada, sino por una IA que inspire mayor confianza. Obtener la certificación ISO/IEC 42001 demuestra nuestro compromiso con la integración de una gobernanza responsable de la IA en la forma en que la desarrollamos, implementamos y gestionamos en toda nuestra plataforma. Conforme seguimos innovando, mantenemos el mismo compromiso de garantizar que todas las funciones de la IA sean transparentes, responsables y estén diseñadas para reforzar la confianza de los usuarios".

La norma ISO/IEC 42001 es la última incorporación al Marco de Confianza integral de KuCoin. Partiendo de su certificación ISO/IEC 27001 vigente en materia de seguridad de la información, la certificación SOC 2 Tipo II sobre confiabilidad operativa y la certificación ISO 22301 sobre continuidad del negocio y resiliencia operativa, la norma ISO/IEC 42001 establece un marco de gobernanza específico para la inteligencia artificial. En conjunto, estas normas reconocidas internacionalmente crean una base con múltiples niveles que refuerza la seguridad, la resiliencia, la transparencia y la innovación responsable en toda la plataforma. En una era en que la IA transforma el sector de los activos digitales, KuCoin seguirá impulsando una IA confiable mediante normas de gobernanza reconocidas a nivel mundial, garantizando una inteligencia artificial que crezca en capacidades, pero en la que también se pueda confiar más.

Acerca de KuCoin

Fundada en 2017, KuCoin es una plataforma mundial líder de criptomonedas fundamentada en la confianza y la seguridad, que presta servicio a más de 45 millones de usuarios en más de 200 países y regiones. Conocida por su confiabilidad y su enfoque centrado en el usuario, la plataforma combina tecnología avanzada, gran liquidez y sólidas medidas de seguridad para ofrecer una experiencia de negociación fluida. KuCoin ofrece acceso a más de 1500 activos digitales a través de una amplia gama de productos y mantiene su compromiso de crear una infraestructura de activos digitales transparente, conforme a la normativa y centrada en el usuario para el futuro de las finanzas, respaldada por las certificaciones SOC 2 Tipo II, ISO/IEC 27001:2022, ISO/IEC 27701:2019, ISO 22301:2019 e ISO/IEC 42001:2023. En los últimos años, hemos sentado bases sólidas en materia de cumplimiento normativo a nivel mundial, marcadas por hitos clave como el registro en AUSTRAC en Australia, la obtención de una licencia MiCA en Europa y los avances normativos en otros mercados.

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FUENTE KuCoin