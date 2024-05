La 135.ª edición de la Feria de Cantón presenta artículos de papelería y artículos de oficina de alta gama, que marcan las nuevas tendencias en las oficinas

GUANGZHOU, China, 4 de mayo de 2024 /PRNewswire/ -- Durante la exposición de la fase 3 de la 135.ª Feria de Importación y Exportación de China ("Feria de Cantón" o "la Feria"), la sección de papelería y artículos de oficina rebosa de gente. Numerosas empresas de primera categoría del sector se reúnen en el lugar, mostrando su amplia gama de productos innovadores, de alta calidad y exquisito diseño. Estos productos responden con precisión a las cambiantes demandas derivadas de tendencias como el trabajo en oficina móvil y la papelería personalizada, presentando a los visitantes las últimas tendencias en las oficinas.

Estos productos, que van desde las impresoras portátiles de Zhuhai Elmer Technology Co. Ltd. hasta las elegantes soluciones de gestión de archivos de Shenzhen Comix Group Co. Ltd., pasando por los bolígrafos minimalistas pero ricos en cultura de Beifa Group Co. Ltd., están marcando nuevas tendencias en la moda en oficinas, al atender las cambiantes necesidades derivadas de las tendencias en oficina móvil y la papelería personalizada.

El interés de Beifa Group Co. Ltd. por integrar el minimalismo con la cultura china ha dado como resultado artículos de papelería de alta calidad, que destacan por su exquisito diseño. La empresa presenta su serie de estilográficas Tai Chi, un excelente ejemplo de esta filosofía de diseño, que incorpora elementos tradicionales chinos del Tai Chi en sus cuerpos de aleación de aluminio, disponibles en múltiples colores y tamaños de plumín. Para obtener más información, visite https://goo.su/8fCXGEw.

Zhuhai Elmer Technology Co. Ltd. ha dado un importante paso al frente en la redefinición de las experiencias en oficinas, con su serie de impresoras portátiles A4 expuestas en la Feria. Estas impresoras pueden conectarse por Bluetooth a teléfonos y computadoras, para imprimir sin cables diversos formatos de documentos en cualquier momento y lugar. Aprovechando la tecnología de impresión por transferencia térmica y los múltiples sensores inteligentes incorporados, estas impresoras simplifican las operaciones al eliminar la necesidad de añadir tinta y los complicados procesos de carga de papel. Para obtener más información, visite https://goo.su/PoM0P.

Shenzhen Comix Group Co. Ltd., líder en la industria china de servicios B2B de artículos de oficina con Compera, y Vino, entre otras marcas bajo su paraguas, presenta sus productos estrella, entre los que se incluyen las plastificadoras profesionales. Ofrecen capacidades duales de plastificado en caliente/frío, con opciones de precalentamiento rápido y acabado suave, mejorando la flexibilidad en los procesos de plastificación. La inclusión de funciones de autoalimentación de película y de liberación de película con una sola prensa, hace que el procedimiento de plastificado del producto sea más versátil y controlable. Para obtener más información, visite https://goo.su/XHjiM.

Para registrarse, visite https://invitation.cantonfair.org.cn/BuyerUser/RegisterUser?MediaType=16.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2404281/Canton_Fair.jpg

