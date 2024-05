135ª Feira de Canton apresenta artigos de papelaria de alta qualidade, inaugurando novas tendências de escritórios comerciais

GUANGZHOU, China, 3 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- Durante a exposição no local da fase 3 da 135ª Feira de Importação e Exportação da China ("Feira de Canton" ou "a Feira"), a seção de artigos de papelaria está repleta de multidões. Várias empresas de primeira linha do setor se reuniram no local, apresentando sua ampla variedade de produtos inovadores de alta qualidade e com design requintado. Esses produtos atendem com precisão às demandas em constante mudança decorrentes de tendências como trabalho de escritório móvel e artigos de papelaria personalizados, apresentando as últimas tendências em escritórios comerciais aos comerciantes visitantes.

Esses produtos, que variam de impressoras portáteis da Zhuhai Elmer Technology Co., Ltd. a soluções elegantes de gerenciamento de arquivos do Shenzhen Comix Group Co., Ltd. e canetas minimalistas, porém culturalmente ricas, do Beifa Group Co., Ltd. estão definindo novas tendências na moda de escritórios comerciais, atendendo às necessidades em constante mudança das tendências de escritório móvel e papelaria personalizada.

O foco do Beifa Group Co., Ltd. na integração do minimalismo com a cultura chinesa resultou em itens de papelaria de alta qualidade que se destacam por seu design requintado. A empresa traz suas canetas-tinteiro da série Tai Chi, um excelente exemplo dessa filosofia de design, incorporando elementos tradicionais do Tai Chi chinês em seus corpos de liga de alumínio disponíveis em várias cores e tamanhos de ponta. Para obter mais informações, acesse https://goo.su/8fCXGEw.

A Zhuhai Elmer Technology Co., Ltd. deu um passo significativo na redefinição das experiências de escritório comercial com sua série de impressoras A4 portáteis exibidas na Feira. Essas impressoras podem se conectar via Bluetooth a telefones e computadores para impressão sem fio de diversos formatos de documentos em qualquer lugar e a qualquer momento. Aproveitando a tecnologia de impressão por transferência térmica e múltiplos sensores inteligentes integrados, essas impressoras simplificam as operações ao eliminar a necessidade de adições de tinta e processos complicados de carregamento de papel. Acesse https://goo.su/PoM0P para obter mais detalhes.

O Shenzhen Comix Group Co.,Ltd., líder no setor de serviços de suprimentos de escritório B2B da China, com a Compera e a Vino, entre outras marcas, apresenta seus principais produtos, incluindo máquinas de laminação profissionais. Elas oferecem recursos duplos de laminação a quente/frio com pré-aquecimento rápido e opções de acabamento suave, aumentando a flexibilidade dos processos de laminação. A inclusão de funções de alimentação automática de filme e de liberação de filme com uma única prensa torna o procedimento de laminação do produto mais versátil e controlável. Clique em https://goo.su/XHjiM para obter mais informações.

